З прийдешнім Новим роком 2026: привітання в картинках, віршах та своїми словами

Грудень невпинно перегортає свої останні сторінки — незабаром світ та Україна зокрема зустрінуть Новий 2026 рік. Для нас рік, що іде, видався не з легких, та українці не втрачають віру в краще і докладають зусиль для цього.
Вірити в силу побажань чи ні — справа кожного та кожної, однак часто щирі слова на свято підіймають настрій! Тож далі ти зможеш знайти привітання з прийдешнім Новим роком 2026 у прозі та віршах.
Привітання з прийдешнім Новим роком 2026 у картинках
Привітання з прийдешнім Новим роком 2026 у віршах
Минає рік, і дні, і ночі,
Щасливі миті та сумні.
Благаю, щоб в Новому році
Ніхто не гинув на війні.
Щоб мир прийшов в мою країну,
Заколосилися поля,
Щоб не снаряди, а зернини
Приймала матінка — земля.
Щоб всі були живі й здорові,
Ніхто б не плакав, не хворів,
Щоб не було ні сліз, ні крові,
Ні злих і підлих ворогів.
Під мирним небом України
Сади вишневі хай цвітуть,
А у закохані родини
Лелеки діток принесуть!
Останні дні старого року…
Можливо, був він не такий…
Тож хай добробут, мир і спокій
Нам подарує рік Новий!
***
З Новим роком вас вітаю!
Гучно хай дзвенять бокали
Від душі вам побажаю,
Кращі щоб часи настали!
Щоби успіх був у всьому
І щоб радість повний міг
І достатку вам додому,
Щоб лунав веселий сміх!
***
На лапках м’якеньких, як котик пухнастий,
До тебе хай прийде цей рік.
Усміхнеться тепло і скаже: Ну, здрастуй!
І радо ввійде на поріг.
Тебе він осипле добром і коханням
І, глянувши хитро з-під вій,
Здійснить всі твої заповітні бажання
І щастям наллє келих твій.
І новою долею сповниться небо,
Й годинник 12 проб’є
У світі все буде від серця, для тебе —
Таким, як вітання моє!
***
З Новим роком! З новим щастям!
Хай завжди в очах іскряться
Усміх, радість і кохання,
Хай здійсняться всі бажання!
***
З Новим роком, українці!
Хай в квартирі і хатинці
Заіскриться вогник чуда,
Хай добро до вас прибуде!
Хай насіється із неба
Те, чого усім вам треба.
Хай зійде вам Божа ласка,
І в життя приходить казка.
Привітання з прийдешнім Новим роком 2026 своїми словами
Минулий рік був не з легких, тож у прийдешньому 2026 щиро бажаю всім нам української перемоги. Нехай рідні та близькі будуть здорові, а вдома завжди панує злагода та спокій. Здійснення усіх планів та мрій, сміливості до відкриття нового та щирих почуттів! З Новим роком!
***
Вітаю з наступаючим Новим 2026 роком! Щастя, багато радості та обіймів, здоровʼя і здійснення всіх заповітних мрій! Нехай цей рік принесе лише хороші звістки, а все погане оминає ваш дім! Зі святом!
***
У Новому 2026 році бажаю тобі відчути всі щасливі миті життя, множити кохання та мати поруч найвірніших друзів! Нехай процвітання у карʼєрі та особистому житті прийде до тебе та залишиться на весь рік. Щиро зичу перемоги — особистої та всеукраїнської!
***
Вітаю з прийдешнім 2026 роком! Нехай він принесе непорушну віру в себе і ще більше моральних та фізичних сил! Кожен із нас загадає в Новий рік щось вкрай важливе. І нехай це бажання обов’язково здійсниться!
***
У новорічну ніч хочу побажати тобі трохи впертості, яка дозволить домагатися усього, чого прагнеш! Не погоджуйся на менше і впевнено говори: ні! тому, що не заслуговує на увагу! Удачі тобі та крутих звершень у прийдешньому, 2026 році!
