З прийдешнім Новим роком 2026: привітання в картинках, віршах та своїми словами

Грудень невпинно перегортає свої останні сторінки — незабаром світ та Україна зокрема зустрінуть Новий 2026 рік. Для нас рік, що іде, видався не з легких, та українці не втрачають віру в краще і докладають зусиль для цього.

Вірити в силу побажань чи ні — справа кожного та кожної, однак часто щирі слова на свято підіймають настрій! Тож далі ти зможеш знайти привітання з прийдешнім Новим роком 2026 у прозі та віршах.

Привітання з прийдешнім Новим роком 2026 у картинках

Привітання з прийдешнім Новим роком 2026 у віршах

Минає рік, і дні, і ночі,

Щасливі миті та сумні.

Благаю, щоб в Новому році

Ніхто не гинув на війні.

Щоб мир прийшов в мою країну,

Заколосилися поля,

Щоб не снаряди, а зернини

Приймала матінка — земля.

Щоб всі були живі й здорові,

Ніхто б не плакав, не хворів,

Щоб не було ні сліз, ні крові,

Ні злих і підлих ворогів.

Під мирним небом України

Сади вишневі хай цвітуть,

А у закохані родини

Лелеки діток принесуть!

Останні дні старого року…

Можливо, був він не такий…

Тож хай добробут, мир і спокій

Нам подарує рік Новий!

***

З Новим роком вас вітаю!

Гучно хай дзвенять бокали

Від душі вам побажаю,

Кращі щоб часи настали!

Щоби успіх був у всьому

І щоб радість повний міг

І достатку вам додому,

Щоб лунав веселий сміх!

***

На лапках м’якеньких, як котик пухнастий,

До тебе хай прийде цей рік.

Усміхнеться тепло і скаже: Ну, здрастуй!

І радо ввійде на поріг.

Тебе він осипле добром і коханням

І, глянувши хитро з-під вій,

Здійснить всі твої заповітні бажання

І щастям наллє келих твій.

І новою долею сповниться небо,

Й годинник 12 проб’є

У світі все буде від серця, для тебе —

Таким, як вітання моє!

***

З Новим роком! З новим щастям!

Хай завжди в очах іскряться

Усміх, радість і кохання,

Хай здійсняться всі бажання!

***

З Новим роком, українці!

Хай в квартирі і хатинці

Заіскриться вогник чуда,

Хай добро до вас прибуде!

Хай насіється із неба

Те, чого усім вам треба.

Хай зійде вам Божа ласка,

І в життя приходить казка.

Привітання з прийдешнім Новим роком 2026 своїми словами

Минулий рік був не з легких, тож у прийдешньому 2026 щиро бажаю всім нам української перемоги. Нехай рідні та близькі будуть здорові, а вдома завжди панує злагода та спокій. Здійснення усіх планів та мрій, сміливості до відкриття нового та щирих почуттів! З Новим роком!

***

Вітаю з наступаючим Новим 2026 роком! Щастя, багато радості та обіймів, здоровʼя і здійснення всіх заповітних мрій! Нехай цей рік принесе лише хороші звістки, а все погане оминає ваш дім! Зі святом!

***

У Новому 2026 році бажаю тобі відчути всі щасливі миті життя, множити кохання та мати поруч найвірніших друзів! Нехай процвітання у карʼєрі та особистому житті прийде до тебе та залишиться на весь рік. Щиро зичу перемоги — особистої та всеукраїнської!

***

Вітаю з прийдешнім 2026 роком! Нехай він принесе непорушну віру в себе і ще більше моральних та фізичних сил! Кожен із нас загадає в Новий рік щось вкрай важливе. І нехай це бажання обов’язково здійсниться!

***

У новорічну ніч хочу побажати тобі трохи впертості, яка дозволить домагатися усього, чого прагнеш! Не погоджуйся на менше і впевнено говори: ні! тому, що не заслуговує на увагу! Удачі тобі та крутих звершень у прийдешньому, 2026 році!

