Патриотическое поздравление с Новым годом 2026: самые искренние слова для украинцев

Для нас 2026-й — это не просто цифра. Это еще одна веха нашей несокрушимости, еще один год, когда мы учились любить вопреки боли и верить вопреки усталости. Сегодня каждое патриотическое поздравление с новым годом 2026 звучит как тихая молитва или как крепкое рукопожатие, объединяющее миллионы сердец в единый ритм.

Не знаешь как поздравить самых дорогих в эти непростые времена? Мы подготовили для вас подборку слов, способных согреть даже в самую холодную ночь.

Патриотическое поздравление с Новым годом 2026

Украинский дух невозможно сломить, ведь он закален огнем и верой. Каждое патриотическое поздравление с Новым годом 2026 сегодня несет в себе код нашей идентичности.

***

Мы желаем нашей стране не просто стойкости, а расцвета на свободных, очищенных от врага землях. Пусть этот год станет годом возвращения — людей в дома, территорий в состав государства, а мира — в наши души. Желаем Украине Победы, которая пахнет весной и чабрецом, и единства, крепче любой стали. С праздником, великий народ!

***

С новым годом! Желаю, чтобы в 2026-м наше общее “Мы смогли” прозвучало на весь мир. Пусть здоровье не подводит, нервы будут как сталь, а сердце остается мягким и способным на любовь. Ты — невероятный человек, и я горжусь быть с тобой в одном строю.

***

С новым годом! Пусть в 2026-м в вашем доме всегда будет свет — и в розетках, и в душах. Желаю, чтобы ПВО работало на отлично, а тревоги были только приятными. Пусть этот год принесет стабильность, уверенность в завтрашнем дне и простые человеческие радости, которые у нас пытались отобрать. Выстоим и победим!

***

Мира нам всем в новом 2026 году. Желаю, чтобы мы наконец перестали считать дни войны и начали считать дни нашего мирного строительства. Пусть Бог бережет Украину и каждого, кто за нее болеет. С праздником!

Поздравление с Новым годом 2026 во время войны своими словами

Когда не хватает дыхания от волнения, лучше всего сказать все просто. Выберите это поздравление с новым годом 2026 во время войны своими словами, чтобы передать глубину своих чувств.

***

Мой дорогой / моя дорогая! Этот год снова доказал: самое важное — не то, что под елкой, а те, кто вокруг нее. Я благодарю Бога за тебя. Желаю нам в 2026-м наконец услышать слово Мир не как надежду, а как факт. Держимся, ведь мы — сила. Люблю тебя!

***

С Новым годом! Пусть в этом году твои глаза светятся только от счастья, а не от отблесков тревог. Желаю нам выдержать все и встретить следующий год в свободной, тихой и цветущей стране. Ты — моя вселенная, береги себя.

Читать по теме Стихи на Рождество 2025: подборка лучших стихотворений для поздравлений Лучшая подборка стихов для поздравлений на Рождество. Трогательные и патриотические строки, которые коснутся сердца.

Патриотическое поздравление с Новым годом 2026 в стихах: поэзия нашей воли

Для тех, кто ищет слова, которые врезаются в память, мы создали особое патриотическое поздравление с новым годом 2026 в стихах.

***

Год двадцать шестой. Снег заносит раны,

На утомленной, но живой земле.

Мы — нация, что рвет крепкие оковы,

И свет греет в каждом окне.

Пусть этот год разорвет круг боли,

И принесет нам весть: Мы смогли!.

За нашу правду, за святую свободу,

Чтобы мы в мире и согласии жили.

Пусть воин каждый вернется в дом,

Где пахнет хлеб и дети шумят.

Мы будем жить, верить и любить,

Ведь нас никому в мире не одолеть!

***

Двадцать шестой и снова метель,

Снег на ранах украинских дорог.

Но в каждом сердце — Надежда,

Что ступает на мирный порог.

Пусть этот год не ракетами бьет,

А принесет нам тишину святую.

Бог нам силы и веры дает —

Строить страну крутую.

Пусть вернется каждый, кто там,

Где огонь и железо печет.

Слава нашим несгибаемым сынам,

Что держат нам небо и плечо!

***

Вместо салютов — небо в сполохах,

Вместо елок — маскировочная сеть.

Вы пишете историю в кровавых,

Ожесточенных днях, что должны прожить.

Желаю вам, дороже всех на свете,

Чтоб новый год был щитом и бронею.

Пусть Ангел бережет ваш каждый шаг,

И Победа идет вслед за ней.

Пусть 2026-й наконец даст

Приказ: Домой! Мы победили!.

Мы молимся за вас в каждый час,

Чтоб вы живыми и целыми были.

***

Год двадцать шестой мы еще стоим.

Крепче гранита и бетонов.

Мы — дух свободы, что не погаснет в дым,

Мы — нация, что рвет крепкие заслоны.

Пусть этот год развеет пепел зла,

Вернет нам города, порты и села.

Чтоб Украина вольною была,

А каждая хата — мирная и веселая.

Пусть Новый год залечит все рубцы,

И принесет нам весть долгожданную.

Держим крепко судьбу в руке —

Мы выстоим. Мы — непобедимы. С нами правда!

Слова поддержки всегда имеют особый вес, ведь они становятся мостиком между нашими сердцами, где бы мы ни были — в окопе, в эвакуации или дома. Главное — чтобы каждое пожелание было искренним, ведь именно в этой искренности и есть наша несокрушимая сила.

А если вы ищете еще больше идей для лаконичных и теплых слов, которые остаются актуальными сквозь время, напомним о коротких пожеланиях на Новый год 2025: меткие фразы, которые порадуют близких.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!