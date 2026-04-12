Поздравления с Пасхой в стихах и прозе: искренние слова для светлого праздника

Поздравления с Пасхой для родных и близких должны быть наполнены теплыми словами, нежностью и искренностью. В этот день принято желать друг другу только хорошего, забыть о злости, зависти и всех невзгодах.
Лучше всего провести Пасху в кругу своей семьи. Конечно, сейчас не все могут сделать, нас разъединяют сотни километров. Но мы всегда можем напомнить о себе и сделать приятно своим звонком или смс с поздравлениями. Мы собрали для тебя поздравления с Пасхой в стихах и прозе, чтобы пожелать близким только лучшего.
Поздравления с Пасхой в прозе
От всего сердца поздравляю с Пасхой Христовой, и пусть царствуют в ваших сердцах радость и душевное спокойствие! Пусть в ваш дом придет здоровье, любовь, счастье, благополучие, душа пусть светлее становится, в сердце пусть пламенеет любовь, а помыслы станут искренними и добрыми. Всех земных благ вам!
***
Христос Воскрес! Желаю всем добра, согласия и счастья. Ценим простые вещи и события, учимся терпеливо относиться ко всему, быть благодарными за все то, что имеем. Счастье в наших руках и желаю грамотно им распоряжаться!
***
Христос Воскрес! Пусть яркий свет этого великого праздника озарит сегодня весь мир, подарит надежду, радость и счастье людям. И пусть сегодня и всегда душа твоя искрится верой, помыслы — добром, а сердце — любовью.
***
Поздравляю со светлым праздником Христова Воскресения, пусть перезвон пасхальных колоколов принесет только благие вести, пусть сердце наполнится радостью, пусть вера помогает преодолевать трудности.
***
Примите поздравления с одним из самых главных христианских праздников, со Светлой Пасхой. Хочется пожелать мира и доброты, покоя и тепла, света и гармонии. Пусть мир властвует в вашем доме, пусть любовь поселится в ваших душах. И пусть хранит Господь дом ваш!
Поздравления с Пасхой в стихах
Повсюду благовест гудит,
Из всех церквей народ валит.
Заря глядит уже с небес…
Христос Воскрес! Христос Воскрес!
Вот просыпается земля
И одеваются поля,
Весна идет, полна чудес!
Христос Воскрес! Христос Воскрес!
***
Светлое Христово Воскресение!
Сколько радости оно несёт, тепла!
От души сегодня поздравляем
С Пасхой Светлой — счастья и добра!
Пожелать хотим Вам просвещения
И удачи Вам на каждый день!
Пусть сопутствует во всём везение
И болезни не накроет тень!
***
Пасха к нам стучится в двери,
В чудо праздника все верим.
Скажем всем: “Христос Воскрес!”
Бог услышит нас с небес.
Искренне всех поздравляем,
Мира в каждый дом желаем.
Теплоты, добра, любви,
И душевной чистоты.
***
Христос воскрес в великий этот день!
Пусть к вам придет приятное волненье,
Пасхальная божественная тень
Пускай коснется в это воскресенье!
***
Светлым праздником пасхальным
Пусть удача в дом войдет
И с успехом нереальным,
Пусть вам радость принесет.
Море счастья я желаю,
Безграничностей побед,
Светлый праздник отмечая,
Вы живите много лет!
