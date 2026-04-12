Поздравления с Пасхой в стихах и прозе: искренние слова для светлого праздника

Поздравления с Пасхой для родных и близких должны быть наполнены теплыми словами, нежностью и искренностью. В этот день принято желать друг другу только хорошего, забыть о злости, зависти и всех невзгодах.

Лучше всего провести Пасху в кругу своей семьи. Конечно, сейчас не все могут сделать, нас разъединяют сотни километров. Но мы всегда можем напомнить о себе и сделать приятно своим звонком или смс с поздравлениями. Мы собрали для тебя поздравления с Пасхой в стихах и прозе, чтобы пожелать близким только лучшего.

Поздравления с Пасхой в прозе

От всего сердца поздравляю с Пасхой Христовой, и пусть царствуют в ваших сердцах радость и душевное спокойствие! Пусть в ваш дом придет здоровье, любовь, счастье, благополучие, душа пусть светлее становится, в сердце пусть пламенеет любовь, а помыслы станут искренними и добрыми. Всех земных благ вам!

***

Христос Воскрес! Желаю всем добра, согласия и счастья. Ценим простые вещи и события, учимся терпеливо относиться ко всему, быть благодарными за все то, что имеем. Счастье в наших руках и желаю грамотно им распоряжаться!

***

Христос Воскрес! Пусть яркий свет этого великого праздника озарит сегодня весь мир, подарит надежду, радость и счастье людям. И пусть сегодня и всегда душа твоя искрится верой, помыслы — добром, а сердце — любовью.

***

Поздравляю со светлым праздником Христова Воскресения, пусть перезвон пасхальных колоколов принесет только благие вести, пусть сердце наполнится радостью, пусть вера помогает преодолевать трудности.

***

Примите поздравления с одним из самых главных христианских праздников, со Светлой Пасхой. Хочется пожелать мира и доброты, покоя и тепла, света и гармонии. Пусть мир властвует в вашем доме, пусть любовь поселится в ваших душах. И пусть хранит Господь дом ваш!

Поздравления с Пасхой в стихах

Повсюду благовест гудит, Из всех церквей народ валит. Заря глядит уже с небес… Христос Воскрес! Христос Воскрес! Вот просыпается земля И одеваются поля, Весна идет, полна чудес! Христос Воскрес! Христос Воскрес!

***

Светлое Христово Воскресение! Сколько радости оно несёт, тепла! От души сегодня поздравляем С Пасхой Светлой — счастья и добра! Пожелать хотим Вам просвещения И удачи Вам на каждый день! Пусть сопутствует во всём везение И болезни не накроет тень!

***

Пасха к нам стучится в двери, В чудо праздника все верим. Скажем всем: “Христос Воскрес!”

Бог услышит нас с небес. Искренне всех поздравляем, Мира в каждый дом желаем. Теплоты, добра, любви, И душевной чистоты.

***

Христос воскрес в великий этот день! Пусть к вам придет приятное волненье, Пасхальная божественная тень Пускай коснется в это воскресенье!

***

Светлым праздником пасхальным Пусть удача в дом войдет И с успехом нереальным, Пусть вам радость принесет. Море счастья я желаю, Безграничностей побед, Светлый праздник отмечая, Вы живите много лет!

Также не стоит забывать о традициях и запретах этого дня. Раньше мы рассказывали тебе, что можно, а что нельзя делать на Пасху.

