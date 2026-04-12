Привітання з Великоднем у віршах та прозі: щирі слова для світлого свята

Привітання з Великоднем для рідних та близьких мають бути наповнені теплими словами, ніжністю та щирістю. У цей день заведено бажати одне одному лише хорошого, забути про злість, заздрість та всі негаразди.

Найкраще — провести Великдень у колі своєї родини. Звісно, зараз не всі це можуть зробити, нас роз’єднують сотні кілометрів. Але ми завжди можемо нагадати про себе та зробити приємно своїм дзвінком чи смс з привітаннями. Ми зібрали для тебе привітання з Великоднем у віршах та прозі, щоб побажати близьким лише найкращого.

Привітання з Великоднем у прозі

Від щирого серця поздоровляю з Пасхою Христовою, і нехай царюють у ваших серцях радість і душевний спокій! Нехай до вашої оселі прийде здоров’я, любов, щастя, добробут, душа нехай світлішою стає, у серці нехай пломеніє любов, а помисли стануть щирими та добрими. Всіх земних благ вам!

Христос Воскрес! Бажаю всім добра, злагоди і щастя. Цінуймо прості речі й події, вчимося терпляче ставитися до всього, бути вдячними за все те, що маємо. Щастя в наших руках і бажаю грамотно ним розпоряджатися!

Христос Воскрес! Нехай яскраве світло цього великого свята осяє сьогодні весь світ, подарує надію, радість і щастя людям. І нехай сьогодні і завжди душа твоя іскриться вірою, помисли — добром, а серце — любов’ю.

Вітаю зі світлим святом Христового Воскресіння, нехай передзвін великодніх дзвонів принесе лише благі вісті, нехай серце наповниться радістю, хай віра допомагає долати труднощі.

Прийміть вітання з одним із найголовніших християнських свят, зі Світлим Великоднем. Хочеться побажати миру і доброти, спокою і тепла, світла і гармонії. Хай мир панує у вашому будинку, нехай любов оселиться у ваших душах. І нехай Господь береже ваш дім!

Привітання з Великоднем у віршах

Весна розквітла, наче казка, І сяє сонцем височінь небес. Вітаю з світлим святом Пасхи! Христос Воскрес!

Явилась милість нам Господня І оживила світ, немов в раю; В знаменне світле свято Великодня Вітаю щиро кожну я сім’ю. Бажаю щастя й злагоди в родині Та благодаті Божої з небес І хай по всій лунає Україні: — Христос воскрес! — Воістину воскрес!

Простивши все, відкинувши зневіру, Просвічені великоднім торжеством, Кріпімо прадідівську віру І воскресаймо разом із Христом. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Хай сповнює душу краса Великодня І радість оселиться в серці сьогодні! Хай милують око весняні квіти, І будуть щасливі дорослі та діти!! Христос Воскрес!

Звістка радісна лунає! Світ Ісуса величає Великоднім дзвоном, співом, Чистим серцем — повним віри, Ясних, добрих сподівань! Великодніх вам світань!

