Привітання з Великоднем у віршах та прозі: щирі слова для світлого свята

Привітання з Великоднем для рідних та близьких мають бути наповнені теплими словами, ніжністю та щирістю. У цей день заведено бажати одне одному лише хорошого, забути про злість, заздрість та всі негаразди.
Найкраще — провести Великдень у колі своєї родини. Звісно, зараз не всі це можуть зробити, нас роз’єднують сотні кілометрів. Але ми завжди можемо нагадати про себе та зробити приємно своїм дзвінком чи смс з привітаннями. Ми зібрали для тебе привітання з Великоднем у віршах та прозі, щоб побажати близьким лише найкращого.
Привітання з Великоднем у прозі
Від щирого серця поздоровляю з Пасхою Христовою, і нехай царюють у ваших серцях радість і душевний спокій! Нехай до вашої оселі прийде здоров’я, любов, щастя, добробут, душа нехай світлішою стає, у серці нехай пломеніє любов, а помисли стануть щирими та добрими. Всіх земних благ вам!
Христос Воскрес! Бажаю всім добра, злагоди і щастя. Цінуймо прості речі й події, вчимося терпляче ставитися до всього, бути вдячними за все те, що маємо. Щастя в наших руках і бажаю грамотно ним розпоряджатися!
Христос Воскрес! Нехай яскраве світло цього великого свята осяє сьогодні весь світ, подарує надію, радість і щастя людям. І нехай сьогодні і завжди душа твоя іскриться вірою, помисли — добром, а серце — любов’ю.
Вітаю зі світлим святом Христового Воскресіння, нехай передзвін великодніх дзвонів принесе лише благі вісті, нехай серце наповниться радістю, хай віра допомагає долати труднощі.
Прийміть вітання з одним із найголовніших християнських свят, зі Світлим Великоднем. Хочеться побажати миру і доброти, спокою і тепла, світла і гармонії. Хай мир панує у вашому будинку, нехай любов оселиться у ваших душах. І нехай Господь береже ваш дім!
Привітання з Великоднем у віршах
Весна розквітла, наче казка,
І сяє сонцем височінь небес.
Вітаю з світлим святом Пасхи!
Христос Воскрес!
Явилась милість нам Господня
І оживила світ, немов в раю;
В знаменне світле свято Великодня
Вітаю щиро кожну я сім’ю.
Бажаю щастя й злагоди в родині
Та благодаті Божої з небес
І хай по всій лунає Україні:
— Христос воскрес!
— Воістину воскрес!
Простивши все, відкинувши зневіру,
Просвічені великоднім торжеством,
Кріпімо прадідівську віру
І воскресаймо разом із Христом.
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Хай сповнює душу краса Великодня
І радість оселиться в серці сьогодні!
Хай милують око весняні квіти,
І будуть щасливі дорослі та діти!!
Христос Воскрес!
Звістка радісна лунає!
Світ Ісуса величає
Великоднім дзвоном, співом,
Чистим серцем — повним віри,
Ясних, добрих сподівань!
Великодніх вам світань!
