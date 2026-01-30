Приметы на Сретение Господне в 2026 году: народные прогнозы на тепло и урожаи

Сретение Господне — один из двенадцати главных христианских праздников, который мы теперь отмечаем 2 февраля по новоюлианскому календарю.

Что означает этот праздник и какие народные приметы и наблюдения с ним связаны — читай в материале.

Сретение 2026: народные приметы

В Сретении тесно переплелись христианская вера и древние языческие народные представления о природе.

По Библии, Сретение — это упоминание о том, как Дева Мария и Иосиф принесли младенца Иисуса в Иерусалимский храм, и его встретил старец Симеон. То есть Сретение буквально означает встречу.

Но в народном представлении этот праздник был местом встречи зимы и весны. Наши предки не имели прогнозов погоды на смартфонах, но тщательно наблюдали за природой — и прогнозировали не хуже синоптиков.

Они верили, что на Сретение зима и лето словно встречаются и спорят:

Если день тёплый — значит, весна победила, тепло скоро придёт. Если холодно — зима продолжит царствовать.

Читать по теме Сретение Господне 2026: когда весна побеждает зиму — традиции и приметы праздника Когда Сретение Господне 2026 по новому календарю и почему в этот день из храма принято принести свечу.

Что означает погода на Сретение

Наши предки верили, что погода на праздник — это прогноз на всю весну, и 2 февраля внимательно наблюдали за небом и явлениями природы. Так родились приметы, которые можно проверить и сейчас:

Тёплый и солнечный день — весна будет ранняя, тепло придёт быстро.

Метель или холодный ветер — весна будет поздняя и прохладная.

Вода капает с крыш — таяние снега предвещает затяжную весну; если этого нет — весна может быть ранней и сухой.

Снег и метель целый день — держись, весна будет долгой и дождливой.

Если солнце выглянет перед заходом — последние морозы уже прошли.

Ясная звездная ночь — весна запоздает.

Дождь на Сретение — лето может быть жарким и сухим.

Петух напьётся воды из лужи — зима ещё не сдалась и холода могут вернуться.

Приметы на Сретение Господне об урожае и пчёлах

Наши предки считали, что Сретение может сказать что-то и о будущем урожае и сборе меда. Эти народные приметы — не суеверия. Они показывают, как люди старались узнать о будущих сезонных изменениях задолго до появления современных прогнозов.

Солнечная и безветренная погода — будет много меда, пчеловоды радуются.

Большой лёд и сосульки на крышах — обещают хороший урожай кукурузы.

Иней на деревьях или растениях — хороший знак для урожая картофеля и гречки.

Снег утром — благоприятный урожай ранних хлебов.

Читай также: со Сретением Господним — самые искренние и светлые поздравления для семьи и близких.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!