Приметы на Сретение Господне в 2026 году: народные прогнозы на тепло и урожаи

Сретение Господне — один из двенадцати главных христианских праздников, который мы теперь отмечаем 2 февраля по новоюлианскому календарю.
Что означает этот праздник и какие народные приметы и наблюдения с ним связаны — читай в материале.
Сретение 2026: народные приметы
В Сретении тесно переплелись христианская вера и древние языческие народные представления о природе.
По Библии, Сретение — это упоминание о том, как Дева Мария и Иосиф принесли младенца Иисуса в Иерусалимский храм, и его встретил старец Симеон. То есть Сретение буквально означает встречу.
Но в народном представлении этот праздник был местом встречи зимы и весны. Наши предки не имели прогнозов погоды на смартфонах, но тщательно наблюдали за природой — и прогнозировали не хуже синоптиков.
Они верили, что на Сретение зима и лето словно встречаются и спорят:
Если день тёплый — значит, весна победила, тепло скоро придёт. Если холодно — зима продолжит царствовать.
Что означает погода на Сретение
Наши предки верили, что погода на праздник — это прогноз на всю весну, и 2 февраля внимательно наблюдали за небом и явлениями природы. Так родились приметы, которые можно проверить и сейчас:
- Тёплый и солнечный день — весна будет ранняя, тепло придёт быстро.
- Метель или холодный ветер — весна будет поздняя и прохладная.
- Вода капает с крыш — таяние снега предвещает затяжную весну; если этого нет — весна может быть ранней и сухой.
- Снег и метель целый день — держись, весна будет долгой и дождливой.
- Если солнце выглянет перед заходом — последние морозы уже прошли.
- Ясная звездная ночь — весна запоздает.
- Дождь на Сретение — лето может быть жарким и сухим.
- Петух напьётся воды из лужи — зима ещё не сдалась и холода могут вернуться.
Приметы на Сретение Господне об урожае и пчёлах
Наши предки считали, что Сретение может сказать что-то и о будущем урожае и сборе меда. Эти народные приметы — не суеверия. Они показывают, как люди старались узнать о будущих сезонных изменениях задолго до появления современных прогнозов.
- Солнечная и безветренная погода — будет много меда, пчеловоды радуются.
- Большой лёд и сосульки на крышах — обещают хороший урожай кукурузы.
- Иней на деревьях или растениях — хороший знак для урожая картофеля и гречки.
- Снег утром — благоприятный урожай ранних хлебов.
