Со Сретением Господним 2026: самые искренние и светлые поздравления для семьи и близких

2 февраля верующие отмечают большой церковный праздник — Сретение Господне. Если тебе хочется поздравить с праздником родных и близких, мы собрали теплые и искренние поздравления в стихах, прозе и своими словами.
Со Сретением Господним 2026: поздравления в стихах, прозе и своими словами
- Со Сретением Господним! Поздравляю тебя и всю семью с таким чудесным праздником! Желаю скорейшей победы, чтобы жизнь стала светлой и мирной. А еще крепкого здоровья, много радостных моментов и мира.
- Поздравляю Вас со Сретением Господним! Пусть в Вашем доме всегда царит счастье, радость, любовь и тепло! Чтобы каждый день дарил только радостные новости и воспоминания!
- В этот день хочу поздравить тебя со Сретением Господнем! Это чистый и исполненный надежды праздник. Желаю всегда верить в себя, иметь душевное тепло и благословение Божие!
- С праздником Сретения Господнего! Пусть этот день принесет счастье, веру и благополучие. Крепкого здоровья, счастья и любви! С праздником!
- В день Сретения хочу пожелать веры и надежды в светлое будущее! Пусть сердца всегда будут наполнены теплом и заботой о близких.
- На Сретение Господне желаю вам всего самого светлого! Чтобы все мечты и надежды как можно быстрее сбылись, мира, добра и победы!
- Приветствую вас со Сретением Господнем! Пусть светлый праздник подарит чувство защищенности, тепла и света. Пусть Господь одарит всех нас добротой, милостью и верой!
Поздравления со Сретением Господнем в стихах
В день Сретения Господнего
Желаю вам сегодня я:
Духовного прозрения;
Господнего прощения;
Святого исцеления;
С небес благоволения;
Удачи, вдохновения;
Желаний исполнения!
Со Сретением поздравляю,
Мира вам, добра и веры,
Пусть надежда в вашем сердце
Открывает в счастье двери.
Пусть Господь ведет за руку
По тропе судьбы прекрасной,
Небосвод над вами будет
Чистым пусть всегда и ясным.
