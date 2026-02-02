Со Сретением Господним 2026: самые искренние и светлые поздравления для семьи и близких

2 февраля верующие отмечают большой церковный праздник — Сретение Господне. Если тебе хочется поздравить с праздником родных и близких, мы собрали теплые и искренние поздравления в стихах, прозе и своими словами.

Со Сретением Господним 2026: поздравления в стихах, прозе и своими словами

Со Сретением Господним! Поздравляю тебя и всю семью с таким чудесным праздником! Желаю скорейшей победы, чтобы жизнь стала светлой и мирной. А еще крепкого здоровья, много радостных моментов и мира.

Поздравляю Вас со Сретением Господним! Пусть в Вашем доме всегда царит счастье, радость, любовь и тепло! Чтобы каждый день дарил только радостные новости и воспоминания!

В этот день хочу поздравить тебя со Сретением Господнем! Это чистый и исполненный надежды праздник. Желаю всегда верить в себя, иметь душевное тепло и благословение Божие!

С праздником Сретения Господнего! Пусть этот день принесет счастье, веру и благополучие. Крепкого здоровья, счастья и любви! С праздником!

В день Сретения хочу пожелать веры и надежды в светлое будущее! Пусть сердца всегда будут наполнены теплом и заботой о близких.

На Сретение Господне желаю вам всего самого светлого! Чтобы все мечты и надежды как можно быстрее сбылись, мира, добра и победы!

Приветствую вас со Сретением Господнем! Пусть светлый праздник подарит чувство защищенности, тепла и света. Пусть Господь одарит всех нас добротой, милостью и верой!

Поздравления со Сретением Господнем в стихах

В день Сретения Господнего

Желаю вам сегодня я:

Духовного прозрения;

Господнего прощения;

Святого исцеления;

С небес благоволения;

Удачи, вдохновения;

Желаний исполнения! Со Сретением поздравляю,

Мира вам, добра и веры,

Пусть надежда в вашем сердце

Открывает в счастье двери.

Пусть Господь ведет за руку

По тропе судьбы прекрасной,

Небосвод над вами будет

Чистым пусть всегда и ясным.

