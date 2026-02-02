Зі Стрітенням Господнім 2026: найщиріші та світлі привітання для родини і близьких

2 лютого віряни відзначають велике церковне свято — Стрітення Господнє. Якщо тобі хочеться привітати зі святом рідних та близьких, ми зібрали теплі та щирі привітання у віршах, прозі та своїми словами.

Зі Стрітенням Господнім 2026: привітання у віршах, прозі та своїми словами

Зі Стрітенням Господнім! Вітаю тебе і всю родину з таким чудовим святом! Бажаю найскорішої перемоги, аби життя стало світлим та мирним. А ще міцного здоров’я, багато радісних моментів та злагоди.

Вітаю Вас зі Стрітенням Господнім! Нехай у Вашому домі завжди панує щастя, радість, любов і тепло! Щоб кожен день дарував лише радісні новини та спогади!

У цей день хочу привітати тебе зі Стрітенням Господнім! Це чисте і сповнене надії свято. Бажаю завжди вірити в себе, мати душевне тепло та Боже благословення!

Зі святом Стрітення Господнього! Нехай цей день принесе щастя, віру та благополуччя. Міцного здоров’я, щастя і любові! Зі святом!

У день Стрітення Господнього хочу побажати віри та надії у світле майбутнє! Нехай серця завжди будуть сповнені теплом та турботою про близьких.

На Стрітення бажаю вам найсвітлішого! Щоб усі мрії та надії якнайшвидше справдилися, миру, добра та перемоги!

Вітаю вас зі Стрітенням Господнім! Нехай світле свято подарує відчуття захищеності, тепла і світла. Нехай Господь обдарує всіх нас добротою, милістю і вірою!

Читати на тему Стрітення Господнє 2026: традиції і прикмети свята Коли Стрітення Господнє 2026 року за новим календарем і чому цього дня з храму прийнято принести свічку.

Привітання зі Стрітенням Господнім у віршах

Нехай зустрічі доленосної тінь

У Стрітення Господнє

Впаде на кожен Божий день,

І завтра, і сьогодні.

Нехай вас береже завжди Господь

Від чорних днів негожих.

І скидає небосхил

На землю громом щастя. У день побаченої днини –

Єднання Бога і Людини.

Хай будуть відчуття погодні,

Огорнуть ласки нас Господні,

Щоб нам вдалося зрозуміти

Старі і нові заповіти…

Хай Стрітенська свіча палає,

Гріховність люду очищає!

Раніше ми розповідали, які ще свята припадають на лютий.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!