Зі Стрітенням Господнім 2026: найщиріші та світлі привітання для родини і близьких

2 лютого віряни відзначають велике церковне свято — Стрітення Господнє. Якщо тобі хочеться привітати зі святом рідних та близьких, ми зібрали теплі та щирі привітання у віршах, прозі та своїми словами.
Зі Стрітенням Господнім 2026: привітання у віршах, прозі та своїми словами
- Зі Стрітенням Господнім! Вітаю тебе і всю родину з таким чудовим святом! Бажаю найскорішої перемоги, аби життя стало світлим та мирним. А ще міцного здоров’я, багато радісних моментів та злагоди.
- Вітаю Вас зі Стрітенням Господнім! Нехай у Вашому домі завжди панує щастя, радість, любов і тепло! Щоб кожен день дарував лише радісні новини та спогади!
- У цей день хочу привітати тебе зі Стрітенням Господнім! Це чисте і сповнене надії свято. Бажаю завжди вірити в себе, мати душевне тепло та Боже благословення!
- Зі святом Стрітення Господнього! Нехай цей день принесе щастя, віру та благополуччя. Міцного здоров’я, щастя і любові! Зі святом!
- У день Стрітення Господнього хочу побажати віри та надії у світле майбутнє! Нехай серця завжди будуть сповнені теплом та турботою про близьких.
- На Стрітення бажаю вам найсвітлішого! Щоб усі мрії та надії якнайшвидше справдилися, миру, добра та перемоги!
- Вітаю вас зі Стрітенням Господнім! Нехай світле свято подарує відчуття захищеності, тепла і світла. Нехай Господь обдарує всіх нас добротою, милістю і вірою!
Привітання зі Стрітенням Господнім у віршах
Нехай зустрічі доленосної тінь
У Стрітення Господнє
Впаде на кожен Божий день,
І завтра, і сьогодні.
Нехай вас береже завжди Господь
Від чорних днів негожих.
І скидає небосхил
На землю громом щастя.
У день побаченої днини –
Єднання Бога і Людини.
Хай будуть відчуття погодні,
Огорнуть ласки нас Господні,
Щоб нам вдалося зрозуміти
Старі і нові заповіти…
Хай Стрітенська свіча палає,
Гріховність люду очищає!
