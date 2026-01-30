Прикмети на Стрітення Господнє у 2026: народні прогнози на тепло і врожаї

Стрітення Господнє — одне з 1дванадцяти головних християнських свят, яке ми тепер відзначаємо 2 лютого за новоюліанським календарем.

Що означає це свято і які народні прикмети та спостереження пов’язані із ним — читай у матеріалі.

Стрітення 2026: народні прикмети

В Стрітенні тісно переплелися християнська віра та давні язичницькі народні уявлення про природу.

За Біблією, Стрітення — це згадка про те, як Діва Марія та Йосип принесли немовля Ісуса до Єрусалимського храму і його зустрів старець Симеон. Тобто Стрітення буквально означає зустріч.

Але в народній уяві це свято було місцем зустрічі зими й весни. Наші предки не мали прогнозів погоди на смартфонах, але ретельно спостерігали за природою — і прогнозували не гірше синоптиків.

Вони вірили, що на Стрітення зима і літо ніби зустрічаються та сперечаються:

Якщо день теплий, то весна перемогла — тепло скоро прийде, якщо холодно — зима продовжить панувати.

Що означає погода на Стрітення

Наші предки вірили, що погода на свято — це прогноз на всю весну, і 2 лютого уважно спостерігали за небом та явищами природи. Так народилися прикмети, які можна перевірити і зараз.

Теплий і сонячний день — весна буде рання, тепло прийде швидко.

Хуртовина чи холодний вітер — весна буде пізня і прохолодна.

Вода капає з дахів — танення снігу віщує затяжну весну; якщо цього немає — весна може бути ранньою і сухою.

Сніг і заметіль цілий день — тримайся, весна буде довгою і дощовою.

Як сонце перед заходом вигляне — останні морози вже минули.

Ясна зоряна ніч — весна запізниться

Дощ на Стрітення — літо може бути спекотним і сухим.

Півень нап’ється води з калюжі — зима ще не здалася і холоди можуть повернутися.

Прикмети на Стрітення Господнє про врожай та бджіл

Наші предки вважали, що Стрітення може сказати щось і про майбутній урожай та медозбір. Ці народні прикмети — не забобони. Вони показують, як люди намагалися дізнатися про майбутні сезонні зміни задовго до появи сучасних прогнозів.

Сонячна й безвітряна погода — буде багато меду, пасічники радіють.

Великий лід і бурульки на дахах — обіцяють добрий урожай кукурудзи.

Іній на деревах чи рослинах — хороший знак для урожаю картоплі та гречки.

Сніг зранку — сприятливий урожай ранніх хлібів.

