Прикмети на Стрітення Господнє у 2026: народні прогнози на тепло і врожаї

Стрітення Господнє — одне з 1дванадцяти головних християнських свят, яке ми тепер відзначаємо 2 лютого за новоюліанським календарем.
Що означає це свято і які народні прикмети та спостереження пов’язані із ним — читай у матеріалі.
Стрітення 2026: народні прикмети
В Стрітенні тісно переплелися християнська віра та давні язичницькі народні уявлення про природу.
За Біблією, Стрітення — це згадка про те, як Діва Марія та Йосип принесли немовля Ісуса до Єрусалимського храму і його зустрів старець Симеон. Тобто Стрітення буквально означає зустріч.
Але в народній уяві це свято було місцем зустрічі зими й весни. Наші предки не мали прогнозів погоди на смартфонах, але ретельно спостерігали за природою — і прогнозували не гірше синоптиків.
Вони вірили, що на Стрітення зима і літо ніби зустрічаються та сперечаються:
Якщо день теплий, то весна перемогла — тепло скоро прийде, якщо холодно — зима продовжить панувати.
Що означає погода на Стрітення
Наші предки вірили, що погода на свято — це прогноз на всю весну, і 2 лютого уважно спостерігали за небом та явищами природи. Так народилися прикмети, які можна перевірити і зараз.
- Теплий і сонячний день — весна буде рання, тепло прийде швидко.
- Хуртовина чи холодний вітер — весна буде пізня і прохолодна.
- Вода капає з дахів — танення снігу віщує затяжну весну; якщо цього немає — весна може бути ранньою і сухою.
- Сніг і заметіль цілий день — тримайся, весна буде довгою і дощовою.
- Як сонце перед заходом вигляне — останні морози вже минули.
- Ясна зоряна ніч — весна запізниться
- Дощ на Стрітення — літо може бути спекотним і сухим.
- Півень нап’ється води з калюжі — зима ще не здалася і холоди можуть повернутися.
Прикмети на Стрітення Господнє про врожай та бджіл
Наші предки вважали, що Стрітення може сказати щось і про майбутній урожай та медозбір. Ці народні прикмети — не забобони. Вони показують, як люди намагалися дізнатися про майбутні сезонні зміни задовго до появи сучасних прогнозів.
- Сонячна й безвітряна погода — буде багато меду, пасічники радіють.
- Великий лід і бурульки на дахах — обіцяють добрий урожай кукурудзи.
- Іній на деревах чи рослинах — хороший знак для урожаю картоплі та гречки.
- Сніг зранку — сприятливий урожай ранніх хлібів.
