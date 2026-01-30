Стиль життя Свята

Прикмети на Стрітення Господнє у 2026: народні прогнози на тепло і врожаї

Ольга Петухова, редакторка сайту 30 Січня 2026, 16:00 3 хв.
прикмети на стрітення
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь