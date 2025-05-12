Праздники

Защитники здоровья в белых халатах: поздравления с Международным днем медицинской сестры

Богдана Макалюк, журналист сайта 12 мая 2025, 08:30
Поздравления с Международным днем ​​медицинской сестры
Фото Pexels
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