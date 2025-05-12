Свята

Охоронці здоров’я у білих халатах: привітання з Міжнародним днем медичної сестри

Богдана Макалюк, журналістка сайту 12 Травня 2025, 08:30
Привітання з Міжнародним днем медичної сестри
Фото Pexels
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