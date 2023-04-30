1 мая отмечают Международный день труда. В этот день более 100 лет назад работники в разных странах выходили на протесты, чтобы получить улучшение своих прав: более короткий рабочий день, большая зарплата, создание рабочих организаций.

До полномасштабного вторжения это был выходной день. 1 мая коллеги поздравляли друг друга, желали успехов на работе, руководство могло делать какие-то приятные сюрпризы, например, весь коллектив шел вместе отдыхать.

Хотя сейчас нет дополнительного выходного на 1 мая, традиция поздравлять коллег и желать им карьерного роста и удовольствия от работы осталась. Мы собрали для тебя поздравления с Международным днем труда в картинках и стихах. Сохраняй и поздравляй коллег.

Поздравления с 1 мая в стихах

Поздравляю с 1 Мая! Счастья, радости желаю. Каждый день пусть будет крут, Пусть любимым будет труд. Ведь любимая работа — Это вовсе не забота. Это счастье, не беда. Поздравляю с Днем труда!

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Поздравляю с днём труда! Я желаю, чтоб всегда Были лёгкими труды, Доходы выше, раза в три. Счастье дом ваш наполняло, Солнце ярко вам сияло, Добрым утро начиналось, Всё кружилось, воплощалось.

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На весенний День Труда Пожелаю навсегда Счастья, солнца и любви — С радостью в душе живи! Яркий, теплый Первомай Принесет удачу, знай! Отмечай и веселись, Отдохни — затем трудись!

Поздравления с Международным днем труда в картинках

Поздравления с 1 мая в картинках ты можешь скачать по ссылке. Сохраняй и отправляй друзьям.

Карьерного роста и легкой работы! Поздравления с Международным днем труда в картинках для коллег и друзей / 4 Фотографии

А чтобы все проекты на работе были удачными, нужно выбирать правильный день, чтобы начать новое дело. Ранее мы рассказывали о лунном календаре удачных дней на май 2023.

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