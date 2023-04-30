Карьерного роста и легкой работы! Поздравления с Международным днем труда в картинках для коллег и друзей

1 мая отмечают Международный день труда. В этот день более 100 лет назад работники в разных странах выходили на протесты, чтобы получить улучшение своих прав: более короткий рабочий день, большая зарплата, создание рабочих организаций.
До полномасштабного вторжения это был выходной день. 1 мая коллеги поздравляли друг друга, желали успехов на работе, руководство могло делать какие-то приятные сюрпризы, например, весь коллектив шел вместе отдыхать.
Хотя сейчас нет дополнительного выходного на 1 мая, традиция поздравлять коллег и желать им карьерного роста и удовольствия от работы осталась. Мы собрали для тебя поздравления с Международным днем труда в картинках и стихах. Сохраняй и поздравляй коллег.
Поздравляю с 1 Мая!
Счастья, радости желаю.
Каждый день пусть будет крут,
Пусть любимым будет труд.
Ведь любимая работа —
Это вовсе не забота.
Это счастье, не беда.
Поздравляю с Днем труда!
Поздравляю с 1 Мая!
Счастья, радости желаю.
Каждый день пусть будет крут,
Пусть любимым будет труд.
Ведь любимая работа —
Это вовсе не забота.
Это счастье, не беда.
Поздравляю с Днем труда!
***
Поздравляю с днём труда!
Я желаю, чтоб всегда
Были лёгкими труды,
Доходы выше, раза в три.
Счастье дом ваш наполняло,
Солнце ярко вам сияло,
Добрым утро начиналось,
Всё кружилось, воплощалось.
Поздравляю с днём труда!
Я желаю, чтоб всегда
Были лёгкими труды,
Доходы выше, раза в три.
Счастье дом ваш наполняло,
Солнце ярко вам сияло,
Добрым утро начиналось,
Всё кружилось, воплощалось.
На весенний День Труда
Пожелаю навсегда
Счастья, солнца и любви —
С радостью в душе живи!
Яркий, теплый Первомай
Принесет удачу, знай!
Отмечай и веселись,
Отдохни — затем трудись!
На весенний День Труда
Пожелаю навсегда
Счастья, солнца и любви —
С радостью в душе живи!
Яркий, теплый Первомай
Принесет удачу, знай!
Отмечай и веселись,
Отдохни — затем трудись!
Поздравления с 1 мая в картинках ты можешь скачать по ссылке. Сохраняй и отправляй друзьям.
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