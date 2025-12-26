Сколько дней можно колядовать в Украине в 2025 году: от Сочельника до Сретения

В 2025 году мы уже привычно отпраздновали Рождество 25 декабря, а колядки начали петь ещё вечером 24 декабря, в Сочельник по новому календарю.

Именно в этот вечер двери наших домов впервые открылись для колядников, а вместе с ними — для пожеланий добра, достатка и мира на весь год.

Но продолжают ли петь колядки 26 и 27 января, и сколько всего дней можно колядовать — читай в материале.

Можно ли колядовать 26 и 27 декабря

После Рождества колядование не заканчивается, даже наоборот — 26 и 27 декабря традиционно считаются хорошими днями для колядников, ведь праздники продолжаются, приподнятое настроение сохраняется, а появление в доме тех, кто славит Христа и желает благополучия, воспринимается как знак удачи на весь год.

Так что если ты сомневаешься, уместно ли петь колядки после 25-го — не волнуйся: это уместно и традиционно.

Сколько дней можно колядовать

Сколько дней длится сезон колядок? Здесь всё зависит от того, какой традиции придерживаться. Для большинства украинцев это классические несколько дней около Рождества — когда колядуют в Сочельник, на само Рождество и ещё день-два после него.

Но церковная традиция значительно щедрее: она позволяет колядовать вплоть до Богоявления, которое по новому календарю приходится на 6 января 2026. А это означает — рождественские песни могут звучать почти две недели.

И это ещё не предел. На западе Украины коляда живёт дольше этих календарных рамок — там её могут петь до Сретения, то есть до 2 февраля 2026.

Так что в зимние праздники 2025–2026 годов колядовать стоит, не ограничиваясь одним вечером. Если тебе захочется пойти по друзьям и соседям с колядками 26, 27 декабря или даже в середине января — это не будет нарушением, а лишь продолжением древней украинской традиции, которая сегодня живёт по новому церковному календарю.

