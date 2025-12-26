Стиль життя Свята

Скільки днів можна колядувати в Україні у 2025 році: від Святвечора до Стрітення

Ольга Петухова, редакторка сайту 26 Грудня 2025, 12:34 2 хв.
скільки днів можна колядувати
Фото Facebook

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь