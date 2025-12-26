Скільки днів можна колядувати в Україні у 2025 році: від Святвечора до Стрітення

У 2025 році ми вже звично відсвяткували Різдво 25 грудня, а колядки почали співати ще увечері 24 грудня, у Святвечір за новим календарем.
Саме цього вечора двері наших домівок вперше відчинилися для колядників, а разом із ними — для побажань добра, достатку й миру на цілий рік.
Але чи продовжують співати колядки 26 і 27 січня, і скільки усього днів можна колядувати — читай у матеріалі.
Чи можна колядувати 26 та 27 грудня
Після Різдва колядування не завершується, навіть навпаки — 26 і 27 грудня традиційно вважаються гарними днями для колядників, адже свята тривають, піднесений настрій лишається, і поява в домі тих, хто славить Христа і бажає добробуту, розцінюється як знак удачі на весь рік.
Тож якщо ти сумніваєшся, чи доречно співати колядки після 25-го — не вагайся: це доречно і традиційно.
Скільки днів можна колядувати
Скільки днів триває сезон колядок? Тут усе залежить від того, якої традиції дотримуватися. Для більшості українців це класичні кілька днів навколо Різдва — коли колядують у Святвечір, на саме Різдво і ще день-два після нього.
Але церковна традиція значно щедріша: вона дозволяє колядувати аж до Богоявлення, яке у новому календарі припадає на 6 січня 2026. А це означає — різдвяні пісні можуть лунати майже два тижні.
Та й це ще не межа. На заході України коляда живе довше за ці календарні рамки — там її можуть співати до Стрітення, тобто до 2 лютого 2026.
Тож у зимові свята 2025- 2026 колядувати варто, не обмежуючись одним вечором. Якщо тобі захочеться піти з колядками до друзів чи сусідів 26, 27 грудня чи навіть у середині січня — це не буде порушенням, а лише продовженням давньої української традиції, яка нині живе за новим церковним календарем.
