Сколько дней после Пасхи нельзя работать: что запрещает церковь — правда и мифы

После Пасхи начинается особый период, называемый Светлая седмица — это первые семь дней после праздника, когда христиане празднуют Воскресение Христа.

В это время продолжаются торжественные церковные службы с открытыми Царскими вратами, которые символизируют открытость рая, а священники советуют верующим воздержаться от тяжелой работы, особенно физической.

Как правильно воспринимать этот запрет церкви и сколько дней после Пасхи нельзя работать — объясняем в материале.

Сколько дней после Пасхи нельзя работать

Церковь действительно запрещает работать всю Светлую неделю, но вовсе не потому, что это грех, а потому, что это период радости, когда сердце и разум настроены на празднование и душевное спокойствие.

Священники никогда не запрещают работать после Пасхи, они скорее рекомендуют, что лучше не выполнять привычные домашние дела.

Лучше не стирать, не убирать, не заниматься огородом, а чаще молиться, больше времени проводить с родными.

На вопрос: когда после Пасхи можно начинать работать, церковь отвечает так: после Светлой седмицы все запреты исчезают, можно возвращаться к работе.

Но помнить, что сорок дней после праздника, до самого Вознесения длится Пасхальный период. В это время христиане все еще приветствуют друг друга словами Христос Воскрес! и находятся в особом приподнятом настроении. Но каких-либо ограничений на труд уже не существует.

Современный взгляд: сколько дней после Пасхи нельзя работать

Глубже разъясним причину, почему церковь не советует семь дней после Пасхи работать. Дело совсем не в том, что труд плох сам по себе. Просто Светлая седмица — это время, которое будто выведено за пределы обычного хода событий.

Это как воскресенье, которое длится целую неделю.

Мы отдыхаем не потому, что на праздники нельзя работать, а потому, что это особое время, которое дается, чтобы мы оторвались от привычной суеты и подумали о вечном, которого обычно не разглядишь за обыденностью.

Сейчас большинство людей работают в Светлую седмицу не потому, что хотят, а потому что вынуждены — у кого-то смены, бизнес, просто бытовые заботы. Поэтому церковь сегодня чаще говорит не о запретах, а о пожеланиях.

Если можешь — сделай паузу, выделили время для себя, для близких, для молитвы. Если не можешь — это не грех, просто не забывай, что жизнь — не только труд.

Многие священники даже подчеркивают: главное не соблюдение правил, а состояние души. Если убираешь, но с радостью и пасхальным настроением, это лучше, чем просто отсидеть неделю, ничего не делая.

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