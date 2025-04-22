Скільки днів після Великодня не можна працювати: що забороняє церква — правда і міфи

Після Великодня розпочинається особливий період, який називається Світла седмиця — це перші сім днів після свята, коли християни святкують Воскресіння Христа.

У цей час тривають урочисті церковні служби, з відкритими Царськими вратами, які символізують відкритість раю, а священники радять вірянам утриматися від важкої роботи, особливо фізичної.

Тож як правильно сприймати цю заборону церкви та скільки днів після Пасхи не можна працювати — пояснюємо у матеріалі.

Скільки днів після Великодня не можна працювати

Церква дійсно забороняє працювати увесь Світлий тиждень, але зовсім не тому, що це гріх, а тому, що це період радості, коли серце і розум налаштовані на святкування та душевний спокій.

Священники ніколи не забороняють працювати після Великодня зовсім, вони радше рекомендують, що краще не виконувати звичні домашні справи.

Краще не прати, не прибирати, не займатися городом, а натомість частіше молитися, більше часу проводити з рідними. Цей період після Пасхи ніби відпустка, яка дається, щоб перепочити душею.

Тож на запитання: коли після Великодня можна починати працювати, церква відповідає так: після Світлої седмиці всі заборони зникають, можна повертатися до роботи.

Але треба пам’ятати, що сорок днів після свята триватиме Великодній період — до самого Вознесіння. У цей час християни все ще вітаються словами Христос Воскрес! і перебувають в особливому піднесеному настрої. Та будь-яких обмежень на працю вже не існує.

Сучасний погляд на питання: скільки днів після Великодня не можна працювати

Глибше роз’яснимо причину, чому церква не радить сім днів після Великодня працювати. Справа зовсім не в тому, що праця погана сама по собі. Просто Світла седмиця — це час, який ніби виведений поза межі звичайного перебігу подій.

Це як неділя, яка триває цілий тиждень.

Ми відпочиваємо не тому, що на свята не можна робити, а тому, що це особливий час, який дається, щоб ми відірвалися від звичної метушні і подумали про вічне, якого зазвичай не розгледиш за буденністю.

Зараз більшість людей працюють у Світлу седмицю не тому, що хочуть, а тому що змушені — у когось зміни, бізнес, просто побутові клопоти. Тож церква сьогодні частіше говорить не про заборони, а про побажання.

Якщо можеш — зроби паузу, виділи час для себе, для близьких, для молитви. Якщо не можеш — це не гріх, просто не забувай, що життя — не лише праця.

Чимало сучасних священників навіть підкреслюють: головне не дотримання правил, а стан душі. Якщо прибираєш, але з радістю і великоднім настроєм, це краще, ніж просто відсидіти тиждень, нічого не роблячи.

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