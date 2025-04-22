Свята

Скільки днів після Великодня не можна працювати: що забороняє церква — правда і міфи

Ольга Петухова, редакторка сайту 22 Квітня 2025, 13:45
скільки днів після великодня не можна робити
Фото Pexels
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