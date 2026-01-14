Со Старым Новым годом 2026: душевные поздравления и пожелания

Несмотря на переход на новоюлианский календарь в 2023 году, праздник Старый Новый год не переносится. Он ведь не считается церковным. Это еще одна возможность продлить радость праздников и собраться за семейным столом. Не все отмечают Старый Новый год, однако поздравления все равно не забудь!
Поздравления со Старым Новым годом и традиции праздника
Старый Новый год традиционно отмечают 14 января. Этот праздник рассчитывают по юлианскому календарю, который опережает современный на две недели. Именно в этот вечер мы все вспоминаем прошлый год, традиции. Но начинают праздновать Старый Новый год в Щедрый вечер, по старому календарю он 13 января (по новому – 31 декабря).
В этот день взрослые и дети поют щедривки и ходят в гости. За это взрослые вознаграждают гостей угощениями, сладостями и деньгами.
Именно в этот день по старому календарю украинцы отмечают еще один важный православный праздник — Василия. Как известно, этот святой родился на территории Турции в 329 году. Семья у него была знатная, благодаря чему у Василия было хорошее образование. Когда он стал старше, начал работать священником.
Вел аскетический образ жизни, а перед смертью стал епископом Кесарии.
Именно он говорил людям о том, как важно любить ближних, помогать бедным и делать добро. За всю свою жизнь Василий написал много богословских писаний и ввел монашество.
В праздник Василия в Украине дети наряжаются в разных животных. Например, в коз, и водят их по всем домам в селе, смеются и весело проводят время. Также хозяйки накрывают большой праздничный стол, а мальчики посевают.
Поздравление со Старым Новым годом 2026 в прозе
Со старым Новым годом! Желаю, чтобы 2026 год был гораздо лучше, интереснее и ярче! Пусть старый год забудется, а новое и светлое обязательно придет в твой дом! Пусть твои родные живут под мирным небом и никогда не знают горя и напасти!
***
Поздравляю! Пусть 2026 заберет все болезни, печали и невзгоды, а новый год подарит удачу, здоровье, благополучие и счастье. Пусть в доме всегда будет весело и уютно, а на душе — празднично и светло.
***
Поздравляю со старым Новым годом! Хочу пожелать, чтобы старые проблемы и проблемы не беспокоили тебя, твою семью и дом в новом году. Пусть 2026 год принесет слезы, но только — от радости! Чтобы твоя жизнь наполнилась ярким светом и новыми силами!
***
Поздравляю со Старым Новым годом! Мирного неба, тепла и семейного счастья! Пусть в 2026 году будет только самое позитивное и хорошее! Пусть твой дом воссияет радостью, прекрасными идеями и яркими эмоциями, искренней любовью и большим успехом.
***
С праздником! Пусть Старый Новый год принесет в твой дом много улыбок, добра и мира! Пусть в душе царят гармония, уют и тепло! Желаю искренней любви, хорошего достатка, крепкого здоровья и отличных людей в твоем окружении!
***
Всего наилучшего! Пусть Старый Новый год действительно будет новым и принесет новые успехи, начинания, подарки, радостные мгновения, счастливую мирную жизнь и любовь!
Со Старым Новым годом: поздравления в стихах
В этот Старый Новый год
Пожелаю снова:
Пусть он счастье принесет,
Будут все здоровы.
Пусть сбываются мечты
И желанья Ваши,
Чтобы жизнь со всех сторон
Становилась краше!
***
Сегодня старый Новый год,
Хочу я пожелать вам вновь,
Чтобы в душе всегда жила
Надежда, вера и любовь,
Пусть наступивший год подарит
Вам исполнение мечты,
Удачу, радость, много счастья
И в мире больше доброты!
***
Вот и Старый Новый год —
Праздник, но наоборот!
И по-прежнему мы скажем:
С Новым годом, с новым счастьем!
Пожелаем разных благ:
Жить богато, не хворать,
И добра, и мира в мире,
И улыбок больше, шире!
Традиции на Старый Новый год
Помимо посевания и вождения козы, в этот день есть еще несколько важных традиций. К примеру, праздничный стол. Он тоже должен быть пышным, с варениками, кутьей, мясными и рыбными блюдами, сладкой выпечкой и узваром.
В старину именно в этот день девушки гадали на суженых. Вариантов было несколько. Клали под подушку веточку вишни, расческу или кольцо. И какой парень приснится этой ночью, за того она и выйдет замуж. Или девушки подбрасывали обувь через порог. Если сапог носом указывал на дверь — в этом году девушка точно выйдет замуж.
С годами праздник теряет популярность, ведь многие считают, что он происходит из России. Однако это не совсем так. Долгое время Украина жила по юлианскому, а затем григорианскому календарю, и потому даты праздников менялись. Теперь украинцы используют новоюлианский календарь.
Несмотря на то, что Старый новый год тоже отмечают россияне, у Украины есть многообразие собственных традиций этого дня, в отличие от россиян. Так что этот праздник — возможность передать знания и традиции детям и внукам.
Ранее мы рассказывали, какие есть церковные праздники в январе 2026.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!