Со Старым Новым годом 2026: душевные поздравления и пожелания

Несмотря на переход на новоюлианский календарь в 2023 году, праздник Старый Новый год не переносится. Он ведь не считается церковным. Это еще одна возможность продлить радость праздников и собраться за семейным столом. Не все отмечают Старый Новый год, однако поздравления все равно не забудь!

Поздравления со Старым Новым годом и традиции праздника

Старый Новый год традиционно отмечают 14 января. Этот праздник рассчитывают по юлианскому календарю, который опережает современный на две недели. Именно в этот вечер мы все вспоминаем прошлый год, традиции. Но начинают праздновать Старый Новый год в Щедрый вечер, по старому календарю он 13 января (по новому – 31 декабря).

В этот день взрослые и дети поют щедривки и ходят в гости. За это взрослые вознаграждают гостей угощениями, сладостями и деньгами.

Именно в этот день по старому календарю украинцы отмечают еще один важный православный праздник — Василия. Как известно, этот святой родился на территории Турции в 329 году. Семья у него была знатная, благодаря чему у Василия было хорошее образование. Когда он стал старше, начал работать священником.

Вел аскетический образ жизни, а перед смертью стал епископом Кесарии.

Именно он говорил людям о том, как важно любить ближних, помогать бедным и делать добро. За всю свою жизнь Василий написал много богословских писаний и ввел монашество.

В праздник Василия в Украине дети наряжаются в разных животных. Например, в коз, и водят их по всем домам в селе, смеются и весело проводят время. Также хозяйки накрывают большой праздничный стол, а мальчики посевают.

Поздравление со Старым Новым годом 2026 в прозе

Со старым Новым годом! Желаю, чтобы 2026 год был гораздо лучше, интереснее и ярче! Пусть старый год забудется, а новое и светлое обязательно придет в твой дом! Пусть твои родные живут под мирным небом и никогда не знают горя и напасти!

***

Поздравляю! Пусть 2026 заберет все болезни, печали и невзгоды, а новый год подарит удачу, здоровье, благополучие и счастье. Пусть в доме всегда будет весело и уютно, а на душе — празднично и светло.

***

Поздравляю со старым Новым годом! Хочу пожелать, чтобы старые проблемы и проблемы не беспокоили тебя, твою семью и дом в новом году. Пусть 2026 год принесет слезы, но только — от радости! Чтобы твоя жизнь наполнилась ярким светом и новыми силами!

***

Поздравляю со Старым Новым годом! Мирного неба, тепла и семейного счастья! Пусть в 2026 году будет только самое позитивное и хорошее! Пусть твой дом воссияет радостью, прекрасными идеями и яркими эмоциями, искренней любовью и большим успехом.

***

С праздником! Пусть Старый Новый год принесет в твой дом много улыбок, добра и мира! Пусть в душе царят гармония, уют и тепло! Желаю искренней любви, хорошего достатка, крепкого здоровья и отличных людей в твоем окружении!

***

Всего наилучшего! Пусть Старый Новый год действительно будет новым и принесет новые успехи, начинания, подарки, радостные мгновения, счастливую мирную жизнь и любовь!

Со Старым Новым годом: поздравления в стихах

В этот Старый Новый год

Пожелаю снова:

Пусть он счастье принесет,

Будут все здоровы.

Пусть сбываются мечты

И желанья Ваши,

Чтобы жизнь со всех сторон

Становилась краше!

***

Сегодня старый Новый год,

Хочу я пожелать вам вновь,

Чтобы в душе всегда жила

Надежда, вера и любовь,

Пусть наступивший год подарит

Вам исполнение мечты,

Удачу, радость, много счастья

И в мире больше доброты!

***

Вот и Старый Новый год —

Праздник, но наоборот!

И по-прежнему мы скажем:

С Новым годом, с новым счастьем!

Пожелаем разных благ:

Жить богато, не хворать,

И добра, и мира в мире,

И улыбок больше, шире!

Традиции на Старый Новый год

Помимо посевания и вождения козы, в этот день есть еще несколько важных традиций. К примеру, праздничный стол. Он тоже должен быть пышным, с варениками, кутьей, мясными и рыбными блюдами, сладкой выпечкой и узваром.

В старину именно в этот день девушки гадали на суженых. Вариантов было несколько. Клали под подушку веточку вишни, расческу или кольцо. И какой парень приснится этой ночью, за того она и выйдет замуж. Или девушки подбрасывали обувь через порог. Если сапог носом указывал на дверь — в этом году девушка точно выйдет замуж.

С годами праздник теряет популярность, ведь многие считают, что он происходит из России. Однако это не совсем так. Долгое время Украина жила по юлианскому, а затем григорианскому календарю, и потому даты праздников менялись. Теперь украинцы используют новоюлианский календарь.

Несмотря на то, что Старый новый год тоже отмечают россияне, у Украины есть многообразие собственных традиций этого дня, в отличие от россиян. Так что этот праздник — возможность передать знания и традиции детям и внукам.

Ранее мы рассказывали, какие есть церковные праздники в январе 2026.

