Зі Старим Новим роком 2026: душевні привітання і побажання

Попри перехід на новоюліанський календар у 2023 році, свято Старий Новий рік не переноситься. Адже воно не вважається церковним. Це ще одна можливість продовжити радість свят і зібратися за родинним столом. Не всі відзначають Старий Новий рік, однак привітання все одно не забудь!

Привітання зі Старим Новим роком і традиції свята

Старий Новий рік традиційно відзначають 14 січня. Це свято вираховують за юліанським календарем, який випереджає сучасний на два тижні. Саме цього вечора ми всі згадуємо минулий рік, традиції тощо. Але починають святкувати Старий Новий рік у Щедрий вечір, за старим календарем він 13 січня (за новим — 31 грудня).

Цього дня дорослі та діти співають щедрівки та ходять у гості. За це дорослі нагороджують гостей частуваннями, солодощами та грошима.

Саме цього дня за старим календарем українці відзначають ще одне важливе православне свято — Василя. Як відомо, цей святий народився на території Туреччини у 329 році. Сім’я в нього була знатна, завдяки чому Василь мав найкращу освіту. Коли він став старшим, то почав працювати священиком.

Вів аскетичний спосіб життя, а перед смертю став єпископом Кесарії.

Саме він говорив людям про те, наскільки важливо любити ближніх, допомагати бідним і робити добро. За все своє життя Василь написав багато богословських писань та запровадив чернецтво.

У свято Василя в Україні діти вбираються у різних тварин. Наприклад, у кіз, і “водять” їх по всіх будинках у селі, сміються та весело проводять час. Також господині накривають великий святковий стіл, а хлопчики посівають.

Вітання зі Старим Новим роком 2026 у прозі

Зі старим Новим роком! Бажаю, щоб 2026 рік був набагато кращим, цікавішим і яскравішим! Нехай старий рік забудеться, а нове та світле обов’язково прийде до твоєї хати! Нехай твої рідні живуть під мирним небом і ніколи не знають горя та напасті!

***

Вітаю! Нехай 2026 рік забере всі хвороби, печалі та негаразди, а новий дарує удачу, здоров’я, благополуччя та щастя. Нехай у будинку завжди буде весело та затишно, а на душі — святково та світло.

***

Вітаю зі старим Новим роком! Хочу побажати, щоб старі проблеми та негаразди не турбували тебе, твою родину та будинок у новому році. Нехай 2026 принесе сльози, але тільки — від радості! Щоб твоє життя наповнилося яскравим світлом та новими силами!

***

Вітаю зі Старим Новим роком! Мирного неба, тепла та сімейного щастя! Нехай у 2026 році буде тільки найпозитивніше та найдобріше! Нехай твій дім засяє радістю, чудовими ідеями та яскравими емоціями, щирою любов’ю та великою удачею.

***

Зі святом! Нехай Старий Новий рік принесе до твоєї хати багато посмішок, добра і світу! Нехай у душі панують гармонія, затишок та тепло! Бажаю щирого кохання, доброго достатку, міцного здоров’я відмінних людей у твоєму оточенні!

***

Усього найкращого! Нехай Старий Новий рік справді буде новим і принесе нові успіхи, починання, подарунки, радісні миті, щасливе мирне життя та кохання!

Зі Старим Новим роком: привітання у віршах

Зі Старим Новим роком

Поспішаю привітати!

Щоб усі нещастя боком

Завжди оминали хату.

Щоб були усі щасливі,

Всміхнені й здорові,

Щоб збувались усі мрії

В радості й любові!

***

Зі Старим Новим роком вітаю

Всій родині вашій бажаю

Успішного року і процвітання,

Збуваються хай усі мрії й бажання.

Хай теплим і затишним буде ваш дім,

Мир, спокій й ласка будуть у нім!

***

Старий Новий рік сьогодні,

Привітання вам мої,

Хай в здоров’ї, розумінні,

Радісні проходять дні.

В день чарівний цей січневий

Миру я бажаю вам,

Вірте в добрі лиш прикмети,

Мрії шепотіть зіркам.

Хай достаток буде в хаті,

Почуття зігріє серце,

Сповнене життя хай буде

Особливим, світлим сенсом.

Традиції на Старий Новий рік

Крім посівання і водіння кози, в цей день існує ще кілька важливих традицій. До прикладу, святковий стіл. Він також має бути пишним, з варениками, кутею, м’ясними і рибними стравами, солодкою випічкою та узваром.

У давнину саме в цей день дівчата ворожили на суджених. Варіантів було кілька. Клали під подушку гілку вишні, гребінець або каблучку. І який чоловік насниться в цю ніч, за того вона і вийде заміж. Або ж дівчата підкидали взуття через поріг. Якщо чобіток носом вказував на двері — цього року дівчина точно вийде заміж.

З роками свято втрачає популярність, адже багато людей вважають, що воно походить з Росії. Однак це не зовсім так. Довгий час Україна жила за юліанським, а потім григоріанським календарем, і тому дати свят змінювалися. Тепер українці використовують новоюліанський календар.

Попри те, що Старий новий рік теж відзначають росіяни, Україна має різноманіття власних традицій цього дня, на відміну від росіян. Тож це свято — можливість передати знання і традиції дітям та онукам.

