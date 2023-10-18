В чем встречать 2024 год по знакам зодиака: выбираем наряды на год Зеленого деревянного Дракона

В новогоднюю ночь многие хотят выглядеть великолепно, поэтому нужно заранее задуматься о том, в чем встречать Новый год 2024 знакам зодиака.

К выбору наряда иногда подходят очень ответственно, чтобы не только создать модный и красивый лук, но и угодить “покровителю” (Зеленому деревянному Дракону). В чем встречать 2024 год по знакам зодиака — читай в материале.

Овны

Лучше всего овнам встречать Новый год в светлом наряде. Например, белом, молочном, бежевом, серо-голубом оттенкам. Мужчинам нужно одеть сдержанный лук с брюками классического кроя, рубашкой и голубым пиджаком. А вот дамам подойдет платье-футляр с металлическими аксессуарами.

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Тельцы

Тельцам также нужно сфокусировать внимание на спокойных тонах. Удачными могут стать:

молочные оттенки;

оливковые цвета;

коричневый;

кофейный.

Мужчины могут выбрать лук в стиле casual. Женщины же могут разнообразить образ зелеными оттенками. Можно выбирать платья со сдержанным кроем.

Близнецы

Близнецам подойдет лук в желтом, оранжевом или коричневом цвете. Также можно остановиться на молочном или сером.

Мужчинам подойдет яркий наряд и эффектные акценты в одежде. Дамам лучше присмотреться к длинным платьям летящего силуэта. Например, к вариантам с асимметричным подолом.

Рак

Ракам подойдут такие оттенки:

молочный;

серебристый;

песочный;

серый;

зеленый;

коричневый.

Мужчинам лучше надеть рубашки с оригинальным принтом в виде плавного перелива от одного тона к другому. А украсить и принести удачу женщинам поможет платье, которое будет привлекать своей необычной расцветкой.

Лев

Львам идут золотистые цвета, поэтому можно присмотреться к нему или коричневому, желтому цветам. Мужчинам создать невероятный лук помогут светлые брюки и рубашка песочного цвета.

Женщинам к лицу в эту ночь будут платья прямого кроя в золотистом или песочном цвете. Также присмотрись к коричневой палитре.

Весы

Присмотрись к образам в голубом, розовом и бежевом цвете. Мужчинам в эту ночь позволительно выбрать красивое сочетание светлых брюк с теплым свитером.

Под низ теплой вещицы лучше надевать классическую рубашку. А женщинам стоит присмотреться к коктейльным платьям. К образу добавь разнообразные украшения (например, непарные серьги).

Скорпион

Скорпионам лучше сосредоточится на оранжевом или терракотовом цвете одежды для встречи нового года 2024. Также можно добавлять акцентные, красные вещи. Можно подобрать маленькие темные платьица или комбинезоны с глубоким вырезом на спине. Мужчинам же лучше остановиться на костюме или аутфите в стиле casual.

Стрельцы

Стрельцам необходимо сделать акцент на комфорте и выбрать для себя наиболее удобный праздничный прикид. Можно подобрать стильные образы белого, серого, коричневого, синего или фиолетового цвета.

Представителям мужского пола можно надеть любимые штаны в классическом оттенке, а наверх стильный пуловер, гольф или свитер. Дамам лучше выбрать свободные платья-футляры или красивую трикотажную юбку.

Козерог

Для козерогов лучше подобрать луки в пастельных тонах. Например, присмотрись к таким тонам:

бежевому;

голубому;

песочному;

пепельному.

Мужчинам следует надеть классический костюм, а женщинам — аккуратное и изящное платьице в комбинации с туфлями (желательно подобрать пару с устойчивым каблуком).

Водолей

Водолеям подойдет наряд синего или голубого оттенка. Среди удачливых цветов есть и белый. Одежду можно разукрасить камнями.

Для джентльменов удачным решением станут брюки с рубашкой и оригинальным галстуком. Девушки могут примерить платье с пышными рукавами либо интересную блузу с юбкой из кожи.

Рыбы

Рыбам можно подобрать наряд темно-зеленого или розового цвета. Лучше не брать броские украшения в пользу минималистических и лаконичных вариантов.

Что касается самой одежды, то здесь особых ограничений в плане фасона нет. Поэтому смело можно выбирать изделия как прямого, так и свободного кроя. Женщинам подойдут пудровые и изумрудные платья. Мужчины же не прогадают, когда наденут на себя рубашку светло-розового оттенка.

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