Дух праздника будет! Установят ли в Киеве новогоднюю елку

Новый год уже спешит к нам, но многих украинцев интересует, будет ли хотя бы дух праздника в этот непростой год. Будет ли елка в Киеве и что известно о праздновании в столице — читай по ссылке.

Будет ли елка в Киеве на Новый год 2024

На Софийской площади Киева установят новогоднюю елку. Финансироваться она будет за средства меценатов. Об этом сообщает издание Вечерний Киев со ссылкой на главу компании Folk Ukraine Игоря Добруцкого.

Как и в 2022 году, возле главной елки Украины на Софийской площади не будет установлено ни фудкортов, ни масштабных празднований.

Сейчас также смотрят

Сейчас оставляют в секрете тематику оформления новогодней локации. Как сообщают, эти детали должен сообщить мэр Киева Виталий Кличко.

По словам Игоря Добруцкого, деньги на установку елки будут от меценатов. Он добавляет, что фудкортов на данной локации не будет, а собственно елка, ее отделка, игрушки, а также генератор для освещения будут установлены за счет меценатов.

Напомним, что в прошлом году, несмотря на регулярные отключения света и сложную ситуацию в стране, было все же принято решение об установлении новогодней елки.

Тогда это была 12-метровая елка, которую подсветили 19 декабря, на День святого Николая, энергосберегающими лампочками в цветах государственного флага Украины.

Некоторые украинцы уже с нетерпением жду начала новогодних праздников в ожидании рождественского чуда в это время. Если ты один из таких фанов и уже не можешь дождаться декабря — читай сколько дней осталось до Нового года.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.