Дух свята буде! Чи встановлять у Києві новорічну ялинку

Новий рік уже поспішає до нас, але багатьох українців цікавить, чи буде бодай дух свята у цей непростий рік. Тож чи буде ялинка у Києві та що відомо про святкування у столиці — читай за посиланням.

Чи буде ялинка у Києві на Новий рік 2024

На Софійській площі Києва встановлять новорічну ялинку. Фінансуватися вона буде за кошти меценатів. Про це повідомляє видання Вечірній Київ із посиланням на голову компанії Folk Ukraine Ігоря Добруцького.

Як і у 2022 році, біля головної ялинки України на Софійській площі не буде встановлено ані фуд-кортів, ані масштабних святкувань.

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Наразі залишають у секреті тематику оформлення новорічної локації. Як повідомляють, ці деталі має повідомити мер Києва Віталій Кличко.

За словами Ігоря Добруцького, гроші на встановлення ялинки виділять меценати. Він додає, що фуд-кортів на цій локації не буде, а, власне, ялинка, її оздоблення, іграшки, а також генератор для освітлення будуть встановлені за кошт меценатів.

Нагадаємо, що минулого року, попри регулярні відключення світла та складну ситуацію в країні, було все ж ухвалено рішення про встановлення новорічної ялинки.

Тоді це була 12-метрова ялинка, яку підсвітили 19 грудня, на День святого Миколая, енергоощадними лампочками у кольорах державного прапора України.

Деякі українці вже з нетерпінням чекають початку новорічних свят в очікуванні різдвяного дива у цей час. Якщо ти один з таких фанів і вже не можеш дочекатися грудня — читай скільки днів залишилося до Нового року.

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