Валентинки для ВСУ своими руками — оригинальные идеи для поздравлений самых мужественных

Самый близкий и родной, самый дорогой и любимый — сколько их, наших защитников, сегодня далеко от любящих сердец, которые годами сжимающихся от гордости и боли. Как выразить самые сокровенные чувства в дни праздника любви? Поздравь бойца ВСУ валентинкой. Как сделать валентинку для воина ВСУ своими руками — читай советы и смотри видео.

Мы подготовили тебе несколько мастер-классов по созданию оригинальных валентинок для военных ВСУ ко Дню святого Валентина.

Узнай, как своими руками сделать валентинки из разных материалов: бумаги, ткани, полимерной глины или соленого теста и валентинки-вышиванки.

Патриотические валентинки для военных ВСУ из бумаги в технике оригами

Самым доступным материалом для валентинок является бумага, и не стоит недооценивать ее — в умелых руках из обычного листа можно сотворить чудо. Мы предлагаем воспользоваться техникой оригами. Посмотри инструкцию в этом видео.

Но самое главное — поделись с военными своими мыслями, вырази свои чувства. Если раздумываешь, что написать на сердечках, вот тебе несколько интересных вариантов:

Земной поклон вам, наши родные защитники!

Сердечная благодарность военному братству!

Самому мужественному в мире воину!

Ждем с победой! Возвращайся поскорее!

Люблю тебя, мой защитник!

Ты просто огонь!

Ты попал прямо в мое сердце!

Любовь к тебе выше неба!

Моя любовь к тебе не имеет границ!

Ты чрезвычайный!

С тобой сильнейшая связь!

Валентинки для военных ВСУ из полосок бумаги или ткани

Для изготовления валентинки для ВСУ из полосок бумаги или ткани тебе понадобятся:

бумажные (или из ткани) полоски разной длины, но одинаковой ширины (в нескольких цветах);

степлер или клей.

В качестве основного материала можно взять любую декоративную бумагу: цветную, гофрированную, бархатную. Хорошо, если на ней будет интересный узор.

Длина полосок может отличаться в зависимости от желаемого размера валентинки.

Соедини полоски, сгибая в центре, чтобы сформировать сердце, как показано на видео.

Валентинки-вышиванки для военных ВСУ

А тут ты найдешь несколько отличных идей-схем для вышивки. Каждую можно просто повторить. Нужно только распечатать или обрисовать схему и выполнить ее на канве или на любой простой ткани, на которой легко рассчитывать расстояние между стежками.

Валентинки для ВСУ как обереги — из гипса, полимерной глины, соленого теста

А из полимерной глины, гипса или даже соленого теста интересно изготовить сердечки-обереги, которые можно повесить на шею или украсить ими авто.

Чтобы вырезать сердечки, удобнее всего использовать формы для печенья. Если их нет, раскатай массу для лепки, положи на нее картонное сердце, обведи его иглой и осторожно удали лишнее с помощью ножа или лопатки.

Перед запеканием не забудь сделать отверстие для тесьмы. Если хочешь добавить пожелания, напиши его на картонном сердце и прикрепи к ленте.

Также готовое сердце из гипса, полимерной глины или соленого теста можно украсить красками или маркерами и подписать имя дорогого человека.

