Валентинки для ЗСУ своїми руками — оригінальні ідеї для привітань наймужніших

Найближчий та найрідший, найдорожчий і коханий — скільки їх, наших захисників, сьогодні далеко від люблячих сердець, які роками стискаються від гордості та болю. Як висловити найпотаємніші почуття у дні свята кохання? Привітай бійця ЗСУ валентинкою. Як виготовити валентинку для воїна ЗСУ своїми руками — читай поради та дивися відео

Ми підготували для тебе кілька майстер-класів зі створення оригінальних валентинок для військових ЗСУ до Дня святого Валентина.

Дізнайся, як своїми руками зробити валентинки з різних матеріалів: паперу, тканини, полімерної глини або солоного тіста та валентинки-вишиванки.

Патріотичні валентинки для військових ЗСУ з паперу в техніці оригамі

Найдоступнішим матеріалом для валентинок є папір, і не варто недооцінювати його — в умілих руках звичайний листок перетворюється на дива. Ми пропонуємо скористатися технікою оригамі. Переглянь інструкцію у цьому відео.

Але найголовніше — поділися з військовими своїми думками, вислови свої почуття. Якщо роздумуєш, що написати на сердечках, от тобі кілька цікавих варіантів:

Доземний уклін вам, наші рідні захисники!

Сердечна подяка військовому братству!

Наймужнішому у світі воїну!

Чекаємо з перемогою! Повертайся скоріше!

Люблю тебе, мій захисник!

Ти просто вогонь!

Ти влучив прямісінько у моє серце!

Любов до тебе вище неба!

Моє кохання до тебе не має кордонів!

Ти — надзвичайний!

З тобою — найсильніший зв’язок!

Валентинки для військових ЗСУ зі смужок паперу або тканини

Для виготовлення валентинки для ЗСУ зі смужок паперу або тканини тобі знадобляться:

паперові (або з тканини) смужки різної довжини, але однакової ширини (у кількох кольорах);

степлер або клей.

Як основний матеріал можна взяти будь-який декоративний папір: кольоровий, гофрований, оксамитовий. Добре, якщо на ньому буде цікавий візерунок.

Довжина смужок може різнитися залежно від бажаного розміру валентинки.

З’єднай смужки, згинаючи до центру, щоб сформувати серце, як показано на відео.

Валентинки-вишиванки для військових ЗСУ

А тут ти знайдеш кілька чудових ідей-схем для вишивки. Кожну можна легко повторити. Потрібно лише роздрукувати або змалювати схему та виконати її на канві чи будь-якій простій тканині, на якій легко розраховувати відстань між стібками.

Валентинки для ЗСУ як обереги — з гіпсу, полімерної глини, солоного тіста

А з полімерної глини, гіпсу або навіть солоного тіста цікаво виготовити сердечки-обереги, які можна повістити на шию або прикрасити ними авто. Щоб вирізати сердечка, найзручніше використовувати форми для печива. Якщо їх немає, розкатай масу для ліплення, поклади на неї картонне серце, обведи його голкою та обережно видали зайве за допомогою ножа чи лопатки. Перед запіканням не забудь зробити отвір для тасьми. Якщо хочеш додати побажання, напиши його на картонному серці та прикріпи до стрічки. Також готове серце з гіпсу, полімерної глини чи солоного тіста можна прикрасити фарбами чи маркерами та підписати ім’ям дорогої тобі людини.

