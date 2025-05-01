Весенние праздники в Украине 2025: календарь важных событий и обрядов

Украинцы — нация с глубокими историческими корнями, богатым культурным наследием, самобытными традициями и обычаями. Каждую весну украинский народ отмечает ряд праздников, которые относятся к весеннему циклу и играют важную роль в сохранении культурной идентичности и формировании национального характера.

Читай, какие народные весенние праздники отмечают украинцы весной, их традиции и даты — в нашем материале.

Весенние праздники в Украине

Празднования — яркий пример сочетания древних верований с современными взглядами. Они демонстрируют, что украинцы стремятся к прогрессу, открыты к новым технологиям, но в то же время глубоко уважают прошлое и с осторожностью относятся к переменам. В повседневной жизни и во время праздников можно проследить уникальное сплетение языческих обрядов с христианскими традициями, что придает украинской культуре особый колорит.

Март

1 марта — Евдокии (Евдокии)

В народе это символическое начало весны. Считается, что в этот день “Евдоха приносит тепло и солнце”.

9 марта — Прощенное воскресенье

Завершающий день перед Великим постом. Люди просят прощения друг у друга за оскорбления и по традиции вспоминают умерших.

10 марта — Начало Великого поста

Начинается очищение не только пищи, но и помыслов. В народе называли этот период Великий Пост.

14 марта — День украинского добровольца

В Украине чествуют добровольцев — граждан, которые не были военными по специальности, но в момент угрозы для государства сознательно, без принуждения или повестки решили отложить свою мирную жизнь и добровольно взяли оружие в руки, чтобы встать на защиту Родины.

22 марта — Сорок святых (Сорок мучеников Севастийских)

Один из известнейших народных весенних дней. Хозяйки пекут 40 обрядовых булочек-жаворонков. День возвращения весенних птиц из теплых краев.

25 марта — Благовещение Пресвятой Богородицы

Церковный праздник, важный и в народной традиции. Нельзя работать — “на Благовещение птица гнезда не вьет, а девка косу не плетет”. Символ начала весны, радости, обновления.

Апрель

13 апреля — Вербное воскресенье

Празднуется за неделю до Пасхи, упоминание о торжественном входе Иисуса в Иерусалим.

17 апреля — Чистый четверг

Народные обряды очищения — мытье, купание, уборка, освящение дома.

18 апреля — Страстная пятница

День скорби. В народе запрет работать, особенно с металлом и огнем.

19 апреля — Великая суббота

Освящение куличей, яиц, приготовление к Пасхе.

20 апреля — Пасха

Главный христианский праздник, символ победы жизни над смертью.

26 апреля — День памяти Чернобыльской трагедии (1986 г.)

День скорби и уважения ликвидаторам.

27 апреля — Ведущее воскресенье (Радоница)

День чествования умерших. В народе — поминальные обеды, украшение могил.

28 апреля — День охраны труда

Международно признанный профессиональный праздник работников охраны труда.

30 апреля — День пограничника

Посвящен военнослужащим Государственной пограничной службы Украины, которые охраняют государственную границу, защищают суверенитет и безопасность страны.

Май

1 мая — Международный День труда

Это праздник трудовой солидарности, чествующий историческую борьбу за достойные условия труда.

8 – 9 мая — Дни памяти и примирения

Посвящены памяти жертв второй мировой войны.

9 мая — летнего Николая

Это чествование перенесение мощей святителя Николая из Мир Ликийских в Бари (Италия), которое состоялось в 1087 году.

11 мая — День матери

Это теплый и искренний праздник, посвященный почитанию материнской любви, заботы и самопожертвования.

День Европы (международный)

Этот праздник символизирует единство, мир и общие европейские ценности.

15 мая — День вышиванки

Молодой, но уже глубоко символический праздник, прославляющий украинскую идентичность, культуру и традиции через национальную одежду.

18 мая — День памяти жертв политических репрессий

Это национальный день скорби и памяти миллионов украинцев, пострадавших от преступлений тоталитарного режима.

23 мая — День Героев

Украинцы чтят память всех людей, боровшихся за свободу и независимость Украины за время ее существования.

25 мая — Вознесение Господне

Этот праздник всегда отмечают на 40-й день после Пасхи.

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