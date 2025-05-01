Весенние праздники в Украине 2025: календарь важных событий и обрядов

Фото Pexels Украинцы — нация с глубокими историческими корнями, богатым культурным наследием, самобытными традициями и обычаями. Каждую весну украинский народ отмечает ряд праздников, которые относятся к весеннему циклу и играют важную роль в сохранении культурной идентичности и формировании национального характера. Читай, какие народные весенние праздники отмечают украинцы весной, их традиции и даты — в нашем материале. Весенние праздники в Украине Празднования — яркий пример сочетания древних верований с современными взглядами. Они демонстрируют, что украинцы стремятся к прогрессу, открыты к новым технологиям, но в то же время глубоко уважают прошлое и с осторожностью относятся к переменам. В повседневной жизни и во время праздников можно проследить уникальное сплетение языческих обрядов с христианскими традициями, что придает украинской культуре особый колорит. Март 1 марта — Евдокии (Евдокии) В народе это символическое начало весны. Считается, что в этот день “Евдоха приносит тепло и солнце”. 9 марта — Прощенное воскресенье Завершающий день перед Великим постом. Люди просят прощения друг у друга за оскорбления и по традиции вспоминают умерших. 10 марта — Начало Великого поста Начинается очищение не только пищи, но и помыслов. В народе называли этот период Великий Пост. 14 марта — День украинского добровольца В Украине чествуют добровольцев — граждан, которые не были военными по специальности, но в момент угрозы для государства сознательно, без принуждения или повестки решили отложить свою мирную жизнь и добровольно взяли оружие в руки, чтобы встать на защиту Родины. 22 марта — Сорок святых (Сорок мучеников Севастийских) Один из известнейших народных весенних дней. Хозяйки пекут 40 обрядовых булочек-жаворонков. День возвращения весенних птиц из теплых краев. 25 марта — Благовещение Пресвятой Богородицы Церковный праздник, важный и в народной традиции. Нельзя работать — “на Благовещение птица гнезда не вьет, а девка косу не плетет”. Символ начала весны, радости, обновления. Читать по теме Государственные праздники в мае 2025: полный список дат, и когда и сколько отдыхаем Рассказываем о двадцати государственных праздниках мая и сколько дней отдыхаем в последнем месяце весны. Апрель 13 апреля — Вербное воскресенье Празднуется за неделю до Пасхи, упоминание о торжественном входе Иисуса в Иерусалим. 17 апреля — Чистый четверг Народные обряды очищения — мытье, купание, уборка, освящение дома. 18 апреля — Страстная пятница День скорби. В народе запрет работать, особенно с металлом и огнем. 19 апреля — Великая суббота Освящение куличей, яиц, приготовление к Пасхе. 20 апреля — Пасха Главный христианский праздник, символ победы жизни над смертью. 26 апреля — День памяти Чернобыльской трагедии (1986 г.) День скорби и уважения ликвидаторам. 27 апреля — Ведущее воскресенье (Радоница) День чествования умерших. В народе — поминальные обеды, украшение могил. 28 апреля — День охраны труда Международно признанный профессиональный праздник работников охраны труда. 30 апреля — День пограничника Посвящен военнослужащим Государственной пограничной службы Украины, которые охраняют государственную границу, защищают суверенитет и безопасность страны. Unsplash Май 1 мая — Международный День труда Это праздник трудовой солидарности, чествующий историческую борьбу за достойные условия труда. 8 – 9 мая — Дни памяти и примирения Посвящены памяти жертв второй мировой войны. 9 мая — летнего Николая Это чествование перенесение мощей святителя Николая из Мир Ликийских в Бари (Италия), которое состоялось в 1087 году. 11 мая — День матери Это теплый и искренний праздник, посвященный почитанию материнской любви, заботы и самопожертвования. День Европы (международный) Этот праздник символизирует единство, мир и общие европейские ценности. 15 мая — День вышиванки Молодой, но уже глубоко символический праздник, прославляющий украинскую идентичность, культуру и традиции через национальную одежду. 18 мая — День памяти жертв политических репрессий Это национальный день скорби и памяти миллионов украинцев, пострадавших от преступлений тоталитарного режима. 23 мая — День Героев Украинцы чтят память всех людей, боровшихся за свободу и независимость Украины за время ее существования. 25 мая — Вознесение Господне Этот праздник всегда отмечают на 40-й день после Пасхи. А еще раньше мы подготовили для тебя церковный календарь на май 2025 года: важные религиозные праздники и упоминания святых.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: праздники, церковные праздники Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter