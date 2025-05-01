Свята

Весняні свята в Україні 2025: календар важливих подій та обрядів

Леся Манзюк, редакторка сайту 01 Травня 2025, 19:45
Весняні свята в Україні 2025 року
Фото Pexels
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