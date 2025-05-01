Весняні свята в Україні 2025: календар важливих подій та обрядів

Фото Pexels Українці — нація з глибоким історичним корінням, багатою культурною спадщиною, самобутніми традиціями та звичаями. Щовесни український народ відзначає низку свят, що належать до весняного циклу, і які відіграють важливу роль у збереженні культурної ідентичності та формуванні національного характеру. Читай, які народні весняні свята відзначають українці навесні, їхні традиції та дати — у нашому матеріалі. Весняні свята в Україні Святкування є яскравим прикладом поєднання давніх вірувань із сучасними поглядами. Вони демонструють, що українці прагнуть до прогресу, відкриті до нових технологій, але водночас глибоко шанують минуле й з обережністю ставляться до змін. У повсякденному житті та під час свят можна простежити унікальне сплетіння язичницьких обрядів із християнськими традиціями, що надає українській культурі особливого колориту. Березень 1 березня — Явдохи (Євдокії) У народі це символічний початок весни. Вважається, що цього дня “Євдоха приносить тепло і сонце”. 9 березня — Прощена неділя Завершальний день перед Великим постом. Люди просять вибачення одне в одного за образи та за традицією згадують померлих. 10 березня — Початок Великого посту Починається очищення не лише їжі, а й помислів. У народі називали цей період Великий Піст. 14 березня — День українського добровольця В Україні вшановують добровольців — громадян, які не були військовими за фахом, але в момент загрози для держави свідомо, без примусу чи повістки, вирішили відкласти своє мирне життя та добровільно взяли зброю до рук, щоб стати на захист Батьківщини. 22 березня — Сорок святих (Сорок мучеників Севастійських) Один із найвідоміших народних весняних днів. Господині печуть 40 обрядових булочок-жайворонків. День повернення весняних птахів із вирію. 25 березня — Благовіщення Пресвятої Богородиці Церковне свято, важливе і в народній традиції. Не можна працювати — “на Благовіщення птах гнізда не в’є, а дівка косу не плете”. Символ початку весни, радості, оновлення. Читати на тему Державні свята у травні 2025: повний список дат та коли й скільки відпочиваємо Розказуємо про двадцять державних свят травня 2025, і які дні будуть вихідними. Квітень 13 квітня — Вербна неділя Святкується за тиждень до Великодня, згадка про урочистий вхід Ісуса до Єрусалима. 17 квітня — Чистий четвер Народні обряди очищення — миття, купання, прибирання, освячення домівки. 18 квітня — Страсна п’ятниця День скорботи. У народі — заборона працювати, особливо з металом і вогнем. 19 квітня — Велика субота Освячення пасок, яєць, приготування до Великодня. 20 квітня — Великдень (Пасха) Головне християнське свято, символ перемоги життя над смертю. 26 квітня — День пам’яті Чорнобильської трагедії (1986 р.) День скорботи та пошани ліквідаторам. 27 квітня — Провідна неділя (Радониця) День вшанування померлих. У народі — поминальні обіди, прикрашання могил. 28 квітня — День охорони праці Міжнародно визнане професійне свято працівників охорони праці. 30 квітня — День прикордонника Присвячене військовослужбовцям Державної прикордонної служби України, які охороняють державний кордон, захищають суверенітет і безпеку країни. Unsplash Травень 1 травня — Міжнародний День праці Це свято трудової солідарності, яке вшановує права працівників та історичну боротьбу за гідні умови праці. 8 – 9 травня — Дні пам’яті та примирення Присвячені пам’яті жертв Другої Світової війни. 9 травня — літнього Миколая Це святкування перенесення мощей святителя Миколая з Мир Лікійських до Барі (Італія), яке відбулося в 1087 році. 11 травня — День матері та День Європи (міжнародний) Це тепле й щире свято, присвячене вшануванню материнської любові, турботи та самопожертви. Це свято символізує єдність, мир і спільні європейські цінності. 15 травня — День вишиванки Молоде, але вже глибоко символічне свято, що прославляє українську ідентичність, культуру та традиції через національний одяг. 18 травня — День пам’яті жертв політичних репресій Це національний день скорботи та вшанування пам’яті мільйонів українців, які постраждали від злочинів тоталітарного режиму. 23 травня — День Героїв Українці вшановують пам’ять усіх людей, які боролися за свободу та незалежність України за час її існування. 25 травня — Вознесіння Господнє Це свято завжди відзначають на 40-ий день після Великодня. А ще раніше ми підготували для тебе церковний календар на травень 2025: важливі релігійні свята та згадування святих. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: свята, церковні свята Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter