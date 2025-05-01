Весняні свята в Україні 2025: календар важливих подій та обрядів

Українці — нація з глибоким історичним корінням, багатою культурною спадщиною, самобутніми традиціями та звичаями. Щовесни український народ відзначає низку свят, що належать до весняного циклу, і які відіграють важливу роль у збереженні культурної ідентичності та формуванні національного характеру.

Читай, які народні весняні свята відзначають українці навесні, їхні традиції та дати — у нашому матеріалі.

Весняні свята в Україні

Святкування є яскравим прикладом поєднання давніх вірувань із сучасними поглядами. Вони демонструють, що українці прагнуть до прогресу, відкриті до нових технологій, але водночас глибоко шанують минуле й з обережністю ставляться до змін. У повсякденному житті та під час свят можна простежити унікальне сплетіння язичницьких обрядів із християнськими традиціями, що надає українській культурі особливого колориту.

Березень

1 березня — Явдохи (Євдокії)

У народі це символічний початок весни. Вважається, що цього дня “Євдоха приносить тепло і сонце”.

9 березня — Прощена неділя

Завершальний день перед Великим постом. Люди просять вибачення одне в одного за образи та за традицією згадують померлих.

10 березня — Початок Великого посту

Починається очищення не лише їжі, а й помислів. У народі називали цей період Великий Піст.

14 березня — День українського добровольця

В Україні вшановують добровольців — громадян, які не були військовими за фахом, але в момент загрози для держави свідомо, без примусу чи повістки, вирішили відкласти своє мирне життя та добровільно взяли зброю до рук, щоб стати на захист Батьківщини.

22 березня — Сорок святих (Сорок мучеників Севастійських)

Один із найвідоміших народних весняних днів. Господині печуть 40 обрядових булочок-жайворонків. День повернення весняних птахів із вирію.

25 березня — Благовіщення Пресвятої Богородиці

Церковне свято, важливе і в народній традиції. Не можна працювати — “на Благовіщення птах гнізда не в’є, а дівка косу не плете”. Символ початку весни, радості, оновлення.

Квітень

13 квітня — Вербна неділя

Святкується за тиждень до Великодня, згадка про урочистий вхід Ісуса до Єрусалима.

17 квітня — Чистий четвер

Народні обряди очищення — миття, купання, прибирання, освячення домівки.

18 квітня — Страсна п’ятниця

День скорботи. У народі — заборона працювати, особливо з металом і вогнем.

19 квітня — Велика субота

Освячення пасок, яєць, приготування до Великодня.

20 квітня — Великдень (Пасха)

Головне християнське свято, символ перемоги життя над смертю.

26 квітня — День пам’яті Чорнобильської трагедії (1986 р.)

День скорботи та пошани ліквідаторам.

27 квітня — Провідна неділя (Радониця)

День вшанування померлих. У народі — поминальні обіди, прикрашання могил.

28 квітня — День охорони праці

Міжнародно визнане професійне свято працівників охорони праці.

30 квітня — День прикордонника

Присвячене військовослужбовцям Державної прикордонної служби України, які охороняють державний кордон, захищають суверенітет і безпеку країни.

Травень

1 травня — Міжнародний День праці Це свято трудової солідарності, яке вшановує права працівників та історичну боротьбу за гідні умови праці. 8 – 9 травня — Дні пам’яті та примирення Присвячені пам’яті жертв Другої Світової війни. 9 травня — літнього Миколая Це святкування перенесення мощей святителя Миколая з Мир Лікійських до Барі (Італія), яке відбулося в 1087 році. 11 травня — День матері та День Європи (міжнародний) Це тепле й щире свято, присвячене вшануванню материнської любові, турботи та самопожертви.

Це свято символізує єдність, мир і спільні європейські цінності. 15 травня — День вишиванки Молоде, але вже глибоко символічне свято, що прославляє українську ідентичність, культуру та традиції через національний одяг . 18 травня — День пам’яті жертв політичних репресій Це національний день скорботи та вшанування пам’яті мільйонів українців, які постраждали від злочинів тоталітарного режиму. 23 травня — День Героїв Українці вшановують пам’ять усіх людей, які боролися за свободу та незалежність України за час її існування. 25 травня — Вознесіння Господнє Це свято завжди відзначають на 40-ий день після Великодня. А ще раніше ми підготували для тебе церковний календар на травень 2025: важливі релігійні свята та згадування святих.

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