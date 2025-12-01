Выходные на Новый год 2026: будем ли работать 1 января

В 2026 году Новый год припадает на четверг. Это день рабочей недели, и в период действия военного положения дополнительные дни отдыха законом не предусмотрены.

Останется ли график работы украинцев без праздничных дней — подробности в нашем материале.

Выходные на Новый год — будут ли украинцы отдыхать 1 января

Согласно календарю, Новый год 2026 года припадает на четверг, так же как и празднование Рождества Христова 25 декабря 2025-го. В мирное время эти даты традиционно были бы нерабочими днями.

Но в стране официально продолжается военное положение — Верховная Рада продлила его действие до 3 февраля 2026 года. Поэтому, если ты планируешь отдохнуть 1 января — учти, что военное положение влияет на праздничные дни.

Читать по теме Сколько дней до Нового года 2026: какой главный цвет и будем ли больше отдыхать Узнай, как проанализировать свою жизнь и поставить цели на Новый год 2026 год.

Согласно закону Об организации трудовых отношений в условиях военного положения, на период его действия не применяется статья 73 КЗоТ, которая устанавливает перечень праздничных и нерабочих дней.

Поэтому на Рождество и Новый год (1 января) не предусмотрено государственных выходных.

Таким образом, для всех государственных учреждений 25 декабря и 1 января будут обычными рабочими днями.

А вот частный бизнес может сам решать, делать ли эти даты выходными для своих сотрудников.

Итак, Рождество и Новый год 2026 приходятся на будни, и из-за военного положения большинство украинцев не будут иметь дополнительных дней отдыха.

И ещё: Новому году предшествует несколько важных религиозных праздников, которые также не являются выходными. Но праздник даже во время войны остаётся праздником. Сделай заметки в свой жизненный календарь:

День Святого Николая — 6 декабря

Сочельник — 24 декабря

Рождество Христово — 25 декабря

Щедрый вечер — 31 декабря

Новый год — 31 декабря

Василия — 1 января

А в феврале эстафету празднования примет Китайский Новый год — узнай, когда и как его отмечают, что дарят.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!