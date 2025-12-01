Выходные на Новый год 2026: будем ли работать 1 января

В 2026 году Новый год припадает на четверг. Это день рабочей недели, и в период действия военного положения дополнительные дни отдыха законом не предусмотрены.
Останется ли график работы украинцев без праздничных дней — подробности в нашем материале.
Выходные на Новый год — будут ли украинцы отдыхать 1 января
Согласно календарю, Новый год 2026 года припадает на четверг, так же как и празднование Рождества Христова 25 декабря 2025-го. В мирное время эти даты традиционно были бы нерабочими днями.
Но в стране официально продолжается военное положение — Верховная Рада продлила его действие до 3 февраля 2026 года. Поэтому, если ты планируешь отдохнуть 1 января — учти, что военное положение влияет на праздничные дни.
Согласно закону Об организации трудовых отношений в условиях военного положения, на период его действия не применяется статья 73 КЗоТ, которая устанавливает перечень праздничных и нерабочих дней.
Поэтому на Рождество и Новый год (1 января) не предусмотрено государственных выходных.
Таким образом, для всех государственных учреждений 25 декабря и 1 января будут обычными рабочими днями.
А вот частный бизнес может сам решать, делать ли эти даты выходными для своих сотрудников.
Итак, Рождество и Новый год 2026 приходятся на будни, и из-за военного положения большинство украинцев не будут иметь дополнительных дней отдыха.
И ещё: Новому году предшествует несколько важных религиозных праздников, которые также не являются выходными. Но праздник даже во время войны остаётся праздником. Сделай заметки в свой жизненный календарь:
- День Святого Николая — 6 декабря
- Сочельник — 24 декабря
- Рождество Христово — 25 декабря
- Щедрый вечер — 31 декабря
- Новый год — 31 декабря
- Василия — 1 января
