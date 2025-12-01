Вихідні на Новий рік 2026: чи працюватимемо 1 січня

У 2026 році Новий рік припадає на четвер. Це день робочого тижня, і у період дії воєнного стану додаткові дні відпочинку законом не передбачені.

Чи залишиться графік роботи українців без святкових днів — подробиці в нашому матеріалі.

Вихідні на Новий рік — чи відпочиватимуть українці 1 січня

За календарем, Новий рік 2026 року припадає на четвер, так само як і святкування Різдва Христового 25 грудня 2025-го. У мирний час ці дати традиційно були б неробочими днями.

Але в країні офіційно триває воєнний стан — Верховна Рада подовжила його дію до 3 лютого 2026 року. Тож, якщо ти плануєш відпочити 1 січня — візьми до уваги, що воєнний стан впливає на святкові дні.

Відповідно до закону Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, на період його дії не застосовується стаття 73 КЗпП, яка встановлює перелік святкових і неробочих днів.

Тож на Різдво та Новий рік (1 січня) не передбачено державних вихідних.

Тому для всіх державних установ 25 грудня та 1 січня будуть звичайними робочими днями.

А от приватний сбізнес може сам вирішувати, чи робити ці дати вихідними для своїх співробітників.

Отже, Різдво і Новий рік 2026 припадають на будні, і через воєнний стан більшість українців не матимуть додаткових днів відпочинку.

І ще: Новому року передує кілька важливих релігійних свят, які теж не є вихідними. Але свято навіть серед війни лишається святом. Занотуй у свій життєвий розклад:

День Святого Миколая — 6 грудня

Святвечір — 24 грудня

Різдво Христове — 25 грудня

Щедрий вечір — 31 грудня

Новий рік — 31 грудня

Василя — 1 січня

