Тебе поможет кислота! Рассказываем эффективные способы, как убрать ржавчину с одежды

Нам так тяжело прощаться с любимыми вещами. Иногда мы не можем избавиться от пятен, и приходиться выбрасывать вещь. Одними из таких пятен являются следы от ржавчины. Мы расскажем, как очистить одежду от ржавчины.

Простая стирка с порошком может только еще больше испортить вещь, даже пятновыводители могут не справится. Но есть более простые и эффективные способы.

Лучшие способы, как убрать ржавчину с одежды

Как отстирать ржавчину с помощью соли и уксуса

Для этого способа нужно сделать смесь из уксуса и соли: 50 мл столового 9% уксуса смешай с 3 ст. л. крупной соли. Далее эту смесь нужно нанести на пятно и подождать 30–40 минут. Потом хорошо смыть смесь и постирать одежду в стиральной машинке с ополаскивателем, чтобы убрать запах уксуса.

Еще один способ с уксусом. В стакан воды добавь 2 ст. л. уксуса и подогрей. В эту воду опусти вещь на пять минут. Потом прополощи одежду в холодной воде и постирай в машинке.

Как отстирать ржавчину с помощью перекиси водорода

Для этого способа нужно разложить одежду на ровной поверхности, под пятно ржавчины положить какую-то чистую ткань. Далее намочить ватный диск раствором перекиси водорода 3–6% и приложить к пятну.

Для усиления эффекта, посыпь пятно пищевой содой. Подожди 30–60 минут. После этого нужно убрать остатки смеси и хорошо прополоскать вещь. Далее постирай вещь с порошком в машинке или вручную.

Помни, что свежий след ржавчины легче вывести.

Перекись подойдет для удаления ржавчины на хлопковой, трикотажной ткани и со льна. А также на таких искусственных материалах, как вискоза или полиэстер.

Как отстирать ржавчину с помощью лимонной кислоты

Надо смешать лимонную кислоту с водой (1 ч. л. на стакан воды). Далее в большой эмалированной миске нагреть раствор до 60 °C и снять с плиты. Нельзя использовать металлическую емкость, ведь произойдет химическая реакция.

Одежду с пятном от ржавчины опустить в разогретый раствор на 20 минут. Далее прополоскать вещь и постирать в машинке с порошком.

Как отстирать ржавчину с помощью лимона

Чтобы убрать ржавчину, можно использовать даже свежий лимон. Для этого нужно тонкую дольку лимона завернуть в марлю и положить на пятно. Сверху приложить разогретый утюг. Для лучшего эффекта на белой ткани можно еще приложить перекись. Далее нужно хорошо прополоскать вещь в тёплой воде и постирать.

Наверное, самое сложное для каждой хозяйки — отстирать белые носки. На это может уйти много времени и нервов, но не с нашими простыми способами. Ранее мы рассказывали, как отстирать белые носки в домашних условиях.

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