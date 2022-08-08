Тобі допоможе кислота! Розповідаємо ефективні способи, як прибрати іржу з одягу

Нам так важко прощатися з улюбленими речами. Іноді ми не можемо позбутися плям, і доводиться викидати річ. Одними з таких плям є сліди від іржі. Ми розповімо, як очистити одяг від іржі.

Просте прання з порошком може тільки ще більше зіпсувати річ, навіть засоби для виведення плям можуть не впоратися. Але є простіші та ефективніші способи.

Найкращі способи, як прибрати іржу з одягу

Як випрати іржу за допомогою солі та оцту

Для цього способу потрібно зробити суміш з оцту та солі: 50 мл столового 9% оцту змішай із 3 ст. л. великої солі. Далі цю суміш потрібно нанести на пляму та почекати 30–40 хвилин. Потім добре змити й випрати одяг у пральній машинці з ополіскувачем, щоб прибрати запах оцту.

Ще один спосіб з оцтом. У склянку води додай 2 ст. л. оцту та підігрій. У цю воду опусти річ на п’ять хвилин. Потім прополощи одяг у холодній воді та випери у машинці.

Як випрати іржу за допомогою перекису водню

Для цього способу потрібно розкласти одяг на рівній поверхні, а під пляму іржі покласти чисту тканину. Далі намочити ватний диск розчином перекису водню 3–6% і додати до плями.

Для посилення ефекту посип пляму харчовою содою. Зачекай 30–60 хвилин. Після цього потрібно прибрати залишки суміші та добре прополоскати річ. Далі випери річ з порошком в машинці або вручну.

Пам’ятай, що свіжий слід іржі легше вивести.

Перекис підійде для видалення іржі на бавовняній, трикотажній тканині та з льону. А також на таких штучних матеріалах, як віскоза чи поліестер.

Як випрати іржу за допомогою лимонної кислоти

Потрібно змішати лимонну кислоту з водою (1 ч. л. на склянку води). Далі у великій емальованій мисці нагріти розчин до 60 °C і зняти з плити. Не можна використовувати металеву миску, адже відбудеться хімічна реакція.

Одяг з плямою від іржі опустити в розігрітий розчин на 20 хвилин. Далі прополоскати річ і випрати в машинці з порошком.

Як випрати іржу за допомогою лимона

Щоб позбутися іржі, можна використовувати навіть свіжий лимон. Для цього потрібно тонку скибочку лимона загорнути в марлю і покласти на пляму. Зверху прикласти розігріту праску. Для кращого ефекту на білій тканині можна ще додати перекис водню. Далі потрібно добре прополоскати річ у теплій воді та випрати.

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