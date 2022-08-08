Тобі допоможе кислота! Розповідаємо ефективні способи, як прибрати іржу з одягу

Богдана Макалюк, редакторка сайту 08 Серпня 2022, 23:00
Як випрати іржу з одягу: найефективніші способи
Фото: Pexels

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