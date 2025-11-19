Google представил самый мощный Gemini 3 Pro: умеющий новый ИИ

Google наконец выпустил Gemini 3 Pro — полноразмерную мультимодальную модель, которую в компании называют своим самым мощным ИИ. Она способна работать с текстом, кодом, изображениями, аудио и видео, а также удерживать в контексте до миллиона токенов. Для индустрии это огромный шаг вперед.

Gemini 3 Pro: что отличает новую модель от старой

Gemini 3 Pro стал заметно быстрее и точнее благодаря MoE-архитектуре нового поколения. Модель использует только тех экспертов, которые нужны именно в данный момент — поэтому лучше разбирает сложные запросы, логику задач и делает меньше ошибок в рассуждениях.

В Google говорят, что Pro-версия опережает предыдущий Gemini 2.5 Pro почти во всех бенчмарках. Модель не просто поддакивает запросам, а пытается понять настоящую суть вопроса, что делает ответы менее шаблонными и гораздо более содержательными.

Какая особенность новой модели Gemini 3 Pro

Одной из главных особенностей стала нативная мультимодальность — Gemini 3 Pro может анализировать текст, изображения, видео и аудио в одном проходе. Модель легко обрабатывает большие документы, просматривает кодовые базы и работает с несколькими типами данных в рамках одного диалога.

Обучение проводили на огромном смешанном датасете: веб-данные, лицензионный контент, видео, аудио, код, RLHF и синтетические примеры. Работали на TPU-подах нового поколения — это обеспечило заметное ускорение и стабильность.

Читать по теме ИИ готов поддержать даже вредные советы: что показало новое исследование Исследователи выяснили, что ИИ часто бездумно поддерживает пользователя, даже когда тот ошибается или предлагает опасные действия.

Длинные ответы и сложные рассуждения

Gemini 3 Pro способен выдавать до 64 тысяч токенов в ответе — этого достаточно для технических пайплайнов, аналитики, сценариев, длинных статей и даже глав книг. Расширенный режим рассуждений позволяет модели разбирать репозитории, исправлять ошибки в коде и строить многошаговые решения.

Агентский режим

Отдельно Google подчеркнул агентский режим Gemini 3 Pro. Модель лучше работает с инструментами, API и внешними функциями, умеет выстраивать сложные цепочки действий и выполнять их без лишних подсказок.

Deep Think — более мощный вариант для логики

Вместе с основной моделью Google показал улучшенный режим Deep Think. В профильных интеллектуальных тестах он превзошёл даже Gemini 3 Pro. Сейчас доступ к Deep Think имеют только тестировщики безопасности, но в ближайшие недели его откроют для пользователей с подпиской Google AI Ultra.

Где доступен Gemini 3 Pro и бесплатный ли он

Gemini 3 Pro уже можно включить в AI Mode в Google Search, а также в веб-версии Gemini, выбрав режим Thinking. Базовые возможности — бесплатные.

Расширенные функции доступны подписчикам Google AI Pro и Google AI Ultra.

В конце Google также напомнил о своей образовательной инициативе: украинские студенты могут оформить годовую бесплатную подписку Google AI Pro.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!