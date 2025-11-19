Стиль життя Техно

Google представив найпотужніший Gemini 3 Pro: що вміє новий ШІ

Юлія Хоменко, редакторка сайту 19 Листопада 2025, 13:00 3 хв.
Google представив Gemini 3 Pro — нове покоління свого ШІ
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь