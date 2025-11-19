Google представив найпотужніший Gemini 3 Pro: що вміє новий ШІ

Google нарешті випустив Gemini 3 Pro — повнорозмірну мультимодальну модель, яку в компанії називають своїм найсильнішим ШІ. Він здатен працювати з текстом, кодом, зображеннями, аудіо та відео, а також утримувати в контексті до мільйона токенів. Для індустрії це величезний стрибок уперед.

Gemini 3 Pro: що відрізняє нову модель від старої

Gemini 3 Pro став значно швидшим і точнішим завдяки MoE-архітектурі нового покоління. Модель використовує лише тих експертів, які потрібні саме в цю мить — тому краще розбирає складні запити, логіку задач і робить менше помилок у міркуваннях.

У Google кажуть, що Pro-версія випереджає попередній Gemini 2.5 Pro майже в усіх бенчмарках. Модель не просто підказує запитам, а намагається зрозуміти справжню суть питання, що робить відповіді менш шаблонними і значно змістовнішими.

Яка особливість нової моделі Gemini 3 Pro

Однією з головних особливостей стала нативна мультимодальність — Gemini 3 Pro може аналізувати текст, зображення, відео та аудіо в одному проході. Модель легко опрацьовує великі документи, переглядає кодові бази та працює з кількома типами даних у межах одного діалогу.

Навчання проводили на величезному змішаному датасеті: веб-дані, ліцензійний контент, відео, аудіо, код, RLHF та синтетичні приклади. Працювали на TPU-подах нового покоління — це дало відчутне прискорення й стабільність.

Довгі відповіді та складні міркування

Gemini 3 Pro здатен видавати до 64 тисяч токенів у відповідь — цього вистачає для технічних пайплайнів, аналітики, сценаріїв, довгих статей і навіть глав книжок.

Розширений режим міркувань дозволяє моделі розбирати репозиторії, виправляти помилки в коді та будувати багатокрокові рішення.

Агенський режим

Окремо Google підкреслив агенський режим Gemini 3 Pro. Модель краще працює з інструментами, API та зовнішніми функціями, уміє вибудовувати складні ланцюжки дій і виконувати їх без зайвих підказок.

Deep Think — потужніший варіант для логіки

Разом із основною моделлю Google показав покращений режим Deep Think. У профільних інтелектуальних тестах він перевершив навіть Gemini 3 Pro.

Наразі доступ до Deep Think мають лише тестувальники безпеки, але найближчими тижнями його відкриють для користувачів із підпискою Google AI Ultra.

Де доступний Gemini 3 Pro і чи безкоштовний

Gemini 3 Pro вже можна увімкнути в AI Mode у Google Search, а також у веб-версії Gemini, вибравши режим Thinking. Базові можливості — безкоштовні.

Розширені функції доступні передплатникам Google AI Pro та Google AI Ultra.

Наприкінці Google також нагадав про свою освітню ініціативу: українські студенти можуть оформити річну безкоштовну підписку Google AI Pro.

