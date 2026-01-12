Grok заблокировали в Индонезии и Малайзии — все из-за обнаженных ИИ-фото женщин

Малайзия и Индонезия стали первыми странами, ограничившими доступ к ИИ Grok Илона Маска из-за создания им сексуализированных изображений на основе настоящих фотографий.

Сексуализированные изображения заставили власти Индонезии и Малайзии ограничить Grok

Министерство связи и цифровых технологий Индонезии заявило, как отмечает Bloomberg, что такое решение было принято с целью защитить женщин, детей и все общество от риска создания дипфейков и фальшивого порнографического контента.

Как отметила министерша Меутии Хафид, правительство рассматривает практики с использованием дипфейков без согласия человека как серьезное нарушение прав человека.

Впоследствии доступ к чат-боту ограничил и малайзийский регулятор. Малайзийская комиссия по связи и мультимедиа отметила, что сообщала компании xAI относительно такого контента, но там не учли возможные риски.

