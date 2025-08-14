Grok 4 теперь бесплатный: какие функции стали доступны и что нового появилось в работе нейросети

Grok 4 стал бесплатным Фото Unsplash Компания xAI, под руководством и разработкой которой является ИИ Grok, анонсировала бесплатный доступ всем пользователям нейросети. Эта модель искусственного интеллекта считается самой умной среди других. Подробности о бесплатном доступе и новых функциях читай в материале.Grok 4 стал бесплатным: что изменилось Илон Маск на странице xAI в X подчеркнул, что последняя версия нейросети Grok является бесплатной для всех пользователей. По словам компании, ИИ пошел далеко вперед в развитии – мыслит на уровне докторов наук и анализирует изображение параллельно тексту. Однако есть небольшой минус: на сегодняшний день бесплатно можно предоставить всего 10 запросов в сутки, или пять за 12 часов — после этого нейросеть просит подождать или подключить подписки по цене $30 и $300.Grok 4: какие функции появились в бесплатном доступе Из особенностей, внедренных в бесплатную модель, можно выделить следующие: отвечает быстрее чем Chat-gpt. Кроме того, следует добавить, что точность в нейросети от xAI значительно выше; с помощью одного запроса может создать видеоигру: физика, ландшафт, сюжет, музыка – все это только один промпт; в голосовом режиме чат-бот научился изменять интонации и тон, шептать, петь; модель взаимодействует с инструментом Grok Imagine для создания фото и видео на основе пользователей. Читать по теме AI Factory — как проект от Минцифры улучшит работу ИИ-помощника в Дії Этот проект позволит создать первую государственную инфраструктуру для запуска и масштабирования AI-продуктов в стране. Также эта модель мощнее в 10 раз по Grok 3, и в несколько раз и по некоторым темам стала превосходить другие модели, такие как Chat-gpt 5, Gemini 2.5 Pro или Claude Opus. Pixabay Grok 4: кому доступна бесплатная версия Доступ к последней модели можно получить в соцсети X или мобильном приложении. Стоит отметить, что эта модель лучше всех составила олимпиаду по математике (AIME25) на все 100%. Также, бесплатный Grok 4 имеет доступ к актуальным новостям и данным из X, в связи с чем быстро реагирует на последние события в мире. Однако кроме хорошего нейросети могут и вредить. Читай, почему ChatGPT тратит большую массу воды и вредит этим. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: технологии Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter