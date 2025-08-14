Grok 4 теперь бесплатный: какие функции стали доступны и что нового появилось в работе нейросети

Компания xAI, под руководством и разработкой которой является ИИ Grok, анонсировала бесплатный доступ всем пользователям нейросети. Эта модель искусственного интеллекта считается самой умной среди других.

Подробности о бесплатном доступе и новых функциях читай в материале.

Grok 4 стал бесплатным: что изменилось

Илон Маск на странице xAI в X подчеркнул, что последняя версия нейросети Grok является бесплатной для всех пользователей. По словам компании, ИИ пошел далеко вперед в развитии – мыслит на уровне докторов наук и анализирует изображение параллельно тексту.

Однако есть небольшой минус: на сегодняшний день бесплатно можно предоставить всего 10 запросов в сутки, или пять за 12 часов — после этого нейросеть просит подождать или подключить подписки по цене $30 и $300.

Grok 4: какие функции появились в бесплатном доступе

Из особенностей, внедренных в бесплатную модель, можно выделить следующие:

отвечает быстрее чем Chat-gpt. Кроме того, следует добавить, что точность в нейросети от xAI значительно выше;

с помощью одного запроса может создать видеоигру: физика, ландшафт, сюжет, музыка – все это только один промпт;

в голосовом режиме чат-бот научился изменять интонации и тон, шептать, петь;

модель взаимодействует с инструментом Grok Imagine для создания фото и видео на основе пользователей.

Также эта модель мощнее в 10 раз по Grok 3, и в несколько раз и по некоторым темам стала превосходить другие модели, такие как Chat-gpt 5, Gemini 2.5 Pro или Claude Opus.

Grok 4: кому доступна бесплатная версия

Доступ к последней модели можно получить в соцсети X или мобильном приложении.

Стоит отметить, что эта модель лучше всех составила олимпиаду по математике (AIME25) на все 100%. Также, бесплатный Grok 4 имеет доступ к актуальным новостям и данным из X, в связи с чем быстро реагирует на последние события в мире.

