Grok 4 тепер безкоштовний: які функції стали доступними та що нового з’явилось у роботі нейромережі

Компанія xAI, під керівництвом та розробкою якої є ШІ Grok, анонсувала безкоштовний доступ усім користувачам нейромережі. Ця модель штучного інтелекту вважається найрозумнішою серед інших.

Деталі щодо безкоштовного доступу та нових функцій читай у матеріалі.

Grok 4 став безкоштовним: що змінилось

Ілон Маск на сторінці xAI в X наголосив, що остання версія нейромережі Grok є безкоштовною для всіх користувачів. За словами компанії, ШІ пішов далеко уперед у розвитку — мислить на рівні докторів наук та аналізує зображення паралельно з текстом.

Однак є невеликий мінус: на сьогоднішній день безкоштовно можна надати лише 10 запитів за добу, або п’ять за 12 годин — після цього нейромережа просить зачекати або підключити підписки ціною $30 і $300.

Grok 4: які функції з’явились у безкоштовному доступі

З особливостей, які були впроваджені в безкоштовну модель, можна виділити такі:

відповідає швидше за Chat-gpt. Окрім цього слід додати, що точність у нейромережі від xAI значно вища;

за допомогою одного запиту може створити відеогру: фізика, ландшафт, сюжет, музика — все це лише один промпт; у голосовому режимі чат-бот навчився змінювати інтонації та тон, шепотіти, співати;

модель взаємодіє з інструментом Grok Imagine задля створення фото і відео на основі промптів користувачів.

Також ця модель є потужнішою у 10 разів за Grok 3, і у декілька разів та з деяких тем стала перевершувати інші моделі, такі як Chat-gpt 5, Gemini 2.5 Pro або Claude Opus.

Grok 4: кому доступна безкоштовна версія

Доступ до останньої моделі можна отримати у соцмережі X або у мобільному застосунку.

Варто зазначити, що ця модель найкраще серед усіх склала олімпіаду з математики(AIME25) на всі 100%. Також, безкоштовний Grok 4 має доступ до актуальних новин і даних з X, у зв’язку з чим швидко реагує на останні події, що трапились у світі.

