Шоу-биз

Объединила электронные мотивы и украинскую душу — как Тина Кароль создавала новый альбом Лелека

Даниэла Долотова, редактор сайта 04 сентября 2022, 21:00
Тіна Кароль
Фото: Instagram

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