Объединила электронные мотивы и украинскую душу — как Тина Кароль создавала новый альбом Лелека

Удивлять мир украинской культурой, которая набирает новые обороты в этом году, когда Украина борется за независимость. Именно с этой целью Тина Кароль выступила на специальном показе коллекции украинского бренда Lever Couture в Японии.

Певица обратилась к волшебным мелодиям украинских коломыйок и повстанческих песен, а украсил их электронными мотивами диджей Macro/Micro. Так и появился новый мини-альбом под названием Лелека.

Как рассказывает Тина Кароль в телемарафоне, сначала творец отправил ей несколько треков, чтобы она могла выбрать тот, что по душе. И уже через неделю певица украсила его словами из украинских песен.

На выступлении также присутствовала символика, подчеркивающая украинскую душу музыки. Певица надела блестящее платье, на котором каждый мелкий элемент символизировал слезы украинцев.

Не могла остаться в стороне Тина Кароль и в сфере благотворительности, поэтому после знакомства с женой одного из защитников Мариуполя предложила собрать для детей военных все необходимое для школы.

Больше о новом мини-альбоме Тины Кароль и ее благотворительности во время войны смотри в видео:

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