Об’єднала електронні мотиви та український фольклор — як Тіна Кароль створювала новий альбом Лелека

Дивувати світ новітньою українською культурою, яка набирає нових обертів цього року, коли Україна бореться за незалежність. Саме з такою метою Тіна Кароль виступила на спеціальному показі колекції українського бренду Lever Couture в Японії.
Співачка звернулась до чарівних мелодій українських коломийок та повстанських пісень та прикрасила їх електронними мотивами діджей Macro/Micro. Так і з’явився новий міні-альбом під назвою Лелека.
Як розповідає Тіна Кароль у телемарафоні, спочатку митець надіслав їй кілька треків, щоб вона могла вибрати той, що буде до душі. І вже за тиждень співачка прикрасила його словами з українських пісень.
На виступі теж була присутня символіка, що підкреслювала українську душу музики. Співачка одягла блискучу сукню, на якій кожен дрібний елемент символізував сльози українців.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тіна Кароль (@tina_karol)
Публикация от Тіна Кароль (@tina_karol)
Не могла залишитись осторонь Тіна Кароль й у сфері благодійності, тому після знайомства з дружиною одного із захисників Маріуполя, запропонувала зібрати для дітей військових все необхідне для школи.
Більше про новий міні-альбом Тіни Кароль та її благодійність під час війни слухай у відео:
Встигають допомагати своїй країні та творити й ті музиканти, які знаходяться зараз на передовій. Читай, як Сашко Положинський написав нову пісню Як ти там.
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