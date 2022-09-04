Об’єднала електронні мотиви та український фольклор — як Тіна Кароль створювала новий альбом Лелека

Дивувати світ новітньою українською культурою, яка набирає нових обертів цього року, коли Україна бореться за незалежність. Саме з такою метою Тіна Кароль виступила на спеціальному показі колекції українського бренду Lever Couture в Японії.

Співачка звернулась до чарівних мелодій українських коломийок та повстанських пісень та прикрасила їх електронними мотивами діджей Macro/Micro. Так і з’явився новий міні-альбом під назвою Лелека.

Як розповідає Тіна Кароль у телемарафоні, спочатку митець надіслав їй кілька треків, щоб вона могла вибрати той, що буде до душі. І вже за тиждень співачка прикрасила його словами з українських пісень.

На виступі теж була присутня символіка, що підкреслювала українську душу музики. Співачка одягла блискучу сукню, на якій кожен дрібний елемент символізував сльози українців.

Не могла залишитись осторонь Тіна Кароль й у сфері благодійності, тому після знайомства з дружиною одного із захисників Маріуполя, запропонувала зібрати для дітей військових все необхідне для школи.

Більше про новий міні-альбом Тіни Кароль та її благодійність під час війни слухай у відео:

Встигають допомагати своїй країні та творити й ті музиканти, які знаходяться зараз на передовій. Читай, як Сашко Положинський написав нову пісню Як ти там.

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