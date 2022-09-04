Шоу-біз

Об’єднала електронні мотиви та український фольклор — як Тіна Кароль створювала новий альбом Лелека

Даніела Долотова, редакторка сайту 04 Вересня 2022, 21:00
Тіна Кароль
Фото: Instagram

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