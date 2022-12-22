О выживании, любви и несокрушимости духа — ТОП-5 украинских книг для прочтения зимой

В этом году нам придется зимовать на новый лад — изобретать равновесие между новыми стратегиями работы и старыми способами досуга.

Чтение позволяет нам не только развлечься, но и познакомиться с опытом других женщин: героинь или авторов.

Вместе с национальной книжной платформой Yakaboo мы попросили популярных украинских писательниц рассказать об их книгах, которые стоит прочесть этой зимой.

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Мне как писательнице очень важно показать: война бросает серьезные вызовы именно женщинам — и не только на самых горячих боевых линиях.

Жизнь среди жизни — это книга о первых месяцах полномасштабного вторжения, дневник жизни в осаде, когда приходится переживать новые, неслыханные эмоции, новые уровни страха за себя, за родных и за “своих людей”.

Это книга о “старых новых” привычках с детства 90-х, которые пришлось заново нарабатывать, чтобы выживать в условиях войны и заблокированного города.

Эта книга о женском опыте войны, опыт тыловой, но вместе с тем предельно важный для выживания нового поколения украинцев, ведь сами женщины очень часто нивелируют, преуменьшают свой вклад в победу.

Ведь именно женщина, даже находящаяся в тылу, а не на линии боевых действий, должна позаботиться, чтобы дети, старики, родственники, люди с инвалидностью, даже животные, которые от нее зависят — эмоционально, ресурсно, финансово — были в безопасном укрытии, в тепле, имели что пить, есть, чем согреться.

И ко всему еще имели утешение, надежду и верили в победу! Жизнь посреди жизни — о том, что каждый опыт, ведущий к победе и здоровой мирной жизни, бесценен.

Об авторе: Ольга Кари — украинская писательница и журналистка, автор книг, в частности Крестик, или очень кровавая книга (длинный список ВВС-2022), Рыбка дядюшки Завена (длинный список ЛитАкцент, короткий список ВВС-2020).

Ее работа как журналистки отмечена специальными вознаграждениями конкурса художественного репортажа Самовидец.

Лара — это триквел к роману Клавка, который уже успел полюбиться читателям прежде всего за образ 26-летней Клавки, благодаря пристальному глазу которой они погружаются в жизнь украинского писательского сообщества 1940-х годов, тогдашний, во многом ностальгический Киев, в интригу ее личной жизни.

В сиквеле — романе Юра — мы снова встречаем Клавку, но уже как маму студента физического факультета. Оба попадают в круговорот непростых событий 1968 года, которые происходят в литературной и университетской средах Киева, а начавшаяся в Клавке любовная интрига имеет свое продолжение.

А Лара — это уже Клавкина внучка, но жизнь этой одаренной, но очень своеобразной девочки раскрывается опять же через наблюдения, переживания, размышления Клавки, которой приходится вести семейный корабль во времена Чернобыльской катастрофы.

Лара — дочь крымской татарки, и ей в романе придется сделать свой первый серьезный выбор. Встанет также перед ней задача быстро сориентироваться в пикантной ситуации дежавю вокруг любовной интриги, которая сложилась еще в Клавке и имела свое продолжение в Юре.

Об авторе: Марина Гримич — украинская писательница, доктор наук и основатель издательства Дулебы. Написала более десяти романов в разных жанрах, а в 2002 году за роман Эгоист была награждена первым местом на конкурсе Коронация слова.

Роман Клавка стал финалистом Книги года BBC-2019, а Марина Гримич получила награду BookForum Best Book Award в номинации Современная украинская проза.

Я написала такую книгу, которую хотела бы прочесть сама. Я люблю истории о выживании, о силе духа и о том, как интеллект человека способен преодолеть любые трудности.

Но мне не встречалась книга, где женщина сама бы выжила на безлюдном острове. Поэтому я захотела сделать подарок всем женщинам и доказать на примере обычной девушки, что мы можем все.

Главная героиня Кира отправляется в кругосветное путешествие, решив исполнить свою заветную мечту, но оказывается на необитаемом острове, где ей придется преодолеть все проблемы жизни в дикой природе.

Я считаю, что Островянка — идеальная книга для холодной зимы. Она легкая и увлекательная, в ней есть неожиданные повороты и тайны, практические советы по выживанию и даже кулинарные рецепты.

Островянка мгновенно перенесет читателя в совершенно другой мир и поможет отвлечься от тяжелых событий сегодняшних дней. А еще наполнит верой в себя, в то, что любым трудностям приходит конец и даже в самых тяжелых условиях человек может стать счастливым.

Об авторе: Ирина Агапеева — писательница, автор остросюжетных романов и художественных биографий. Обладательница нескольких международных премий.

Роман Розы за колючкой. Исповедь о женской тюрьме занял первое место на немецком международном литературном конкурсе Лучшая книга года в номинации Остросюжетная проза. В 2018 году книга вошла в длинные списки Книги года BBC.

Дом для Дома — книга не о доме, а о некой изученной бездомности, которую украинцы в конце концов должны преодолеть.

Часто ошибочно говорят, что это книга о Львове — на самом деле обо всей Украине, о людях с востока во Львове, о сшивании и заживлении ран, о (не)припоминании своих и чужих трагедий, чтобы они отпустили наконец.

Это попытка увидеть нас такими, какие мы есть, и немного исцелиться. Если вы, как герои, переехали с востока на запад, возможно, книга особенно срезонирует, и вы вместе с Домом сможете немного отпустить прошлое.

Главные герои романа:

украинский мальчик, выросший у советского летчика;

девочка, которая ищет ключ от старого сундука;

учительница истории, которая увольняется из школы, чтобы продавать истории старых вещей в магазине;

их квартира, которая, может быть, и не совсем или не только их.

В квартире, где живут герои, вырос польский писатель еврейского происхождения Станислав Лем. Только герои не интересуются настоящей историей вокруг и о своем прошлом предпочитают молчать. Именно поэтому Дому и приходится рассказывать эту историю вместо них.

Об авторе: Виктория Амелина — писательница, член украинского ПЕН. Роман Дом для Дома признан лучшей украинской прозаической книгой 2017 года на фестивале Запорожская Книжная Толока.

Книга также вошла в краткие списки премий ЛитАкцент года и премии Города Литературы ЮНЕСКО, литературной премии Европейского Союза.

Книгу Они победили я писала еще до большой войны. От замысла до последней точки в рукописи прошел почти год. Это были встречи с героями в Киеве и недалеко от Киева, в Хмельницком и Донецкой области, возле Волновахи, ныне оккупированной россиянами.

Восемь героев и три героини рассказали о своих травмах: видимых и невидимых. Кто-то потерял во время боевых действий ноги, кто-то руки, глаз, зубы, кто-то — покой и нормальный сон.

Но каждый и каждая из них смогли принять новых себя, свои новые тела и состояния и жить максимально насыщенно: ходят в горы, прыгают с парашютом, рожают детей и воюют.

После полномасштабного вторжения все они продолжили что-то делать для родины. К сожалению, в мае погиб один из героев книги — невероятно харизматичный разведчик без глаза и 17 зубов.

Эту книгу нужно читать, чтобы понимать ветеранов, которых у нас будет много после победы: их потребности, их боли и цену, которую мы продолжаем платить за независимость.

Об авторе: Анастасия Федченко — украинская журналистка, военная корреспондентка украинского интернет-издания Новинарня, региональный редактор телеканала UA: Перший, волонтер.

За мужество и высокий профессионализм в работе получила награду Казацкий крест первой ступени.

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