Витаминные суперфуды весны: три самых полезных продукта сезона

На улице уже чувствуется первое тепло, а это сигнал, что пришло время поддержать здоровье и наполниться витаминами после зимы.

Благо, весной уже можно насладиться красочными, вкусными и витаминными сезонными продуктами. Тремя полезными овощами и их свойствами поделилась диетолог и эндокринолог Наталья Самойленко.

Аспарагус

Спаржа — это витаминное сокровище. Здесь много клетчатки, витаминов А, С и К, а также фолиевой кислоты. Каждый витамин оказывает влияние на наш организм. Так, витамин А важен для поддержания здоровья глаз.

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Антиоксиданты

Витамины А и Е также являются хорошими источниками антиоксидантов. В составе спаржи они помогают организму бороться со свободными радикалами, которые повреждают клетки и способствуют воспалениям.

Витамин К

Витамин К принимает участие в процессе свертывания крови, а его дефицит может привести к неконтролируемому кровотечению после травмы и повреждению кожного покрова.

Однако врач отмечает: если ты принимаешь препараты для разжижения крови, следует тщательно следить за количеством этого витамина в рационе.

Чтобы убедиться, что продукты с витамином К безопасны для тебя, проконсультируйся с врачом, — настаивает Наталья Самойленко.

Пищевые волокна

Пищевые волокна, содержащиеся в спарже, помогают функционировать пищеварительной системе. Они питают полезные бактерии в толстом кишечнике, которые способствуют перевариванию пищи и усвоению важных питательных веществ.

Нерастворимая клетчатка снижает концентрацию плохого холестерина в крови.

Другие витамины

Кроме того, спаржа содержит калий, важный для поддержания нормального состояния сердечно-сосудистой системы. Она богата фолатом, который играет важную роль в образовании эритроцитов.

Фолиевая кислота помогает клеткам правильно делиться и расти до нужного размера. В частности, особое значение она имеет в первые месяцы беременности, — обозначает врач.

— Витамин помогает органам ребенка правильно формироваться и предотвращает врожденные дефекты мозга и позвоночника.

Горох

Горох богат белком, клетчаткой и витамином С. Также содержит каротиноиды лютеин и зеаксантин.

Эти питательные вещества помогают защитить глаза от хронических заболеваний: катаракта и возрастная дегенерация желтого пятна, а также действуют как фильтры от вредного синего света.

Как и спаржа, горох содержит антиоксиданты, в том числе витамин С, витамин Е, цинк, катехин, эпикатехин. Попадая в организм из гороха, они уменьшают воспалительные процессы, — рассказывает диетолог.

Горох также содержит много клетчатки, которая помогает перемещать пищу через кишечник для более легкого пищеварения.

Клетчатка и белок, которых также много в этом овоще, помогают регулировать процесс усвоения крахмала, замедляют расщепление углеводов и помогают контролировать уровень сахара в крови.

Исследования показывают, что диета с высоким содержанием белка снижает уровень сахара в крови после еды у людей с диабетом второго типа.

Что касается магния, калия и других минералов, содержащихся в овоще, то они могут снизить риск повышения кровяного давления.

Редис

Редис можно считать весенним суперфудом. Он является хорошим источником природных нитратов, улучшающих кровообращение, имеет низкую калорийность, высокое содержание клетчатки и витамина С.

Последний витамин действует как антиоксидант, защищая клетки от повреждения. Еще один антиоксидант редиса — коэнзим Q10. Он помогает предотвращать развитие диабета.

Также редис содержит химические соединения, глюкозинолат и изотиоцианат. Они помогают регулировать уровень сахара в крови.

Более того, редис может защитить от инсулинорезистентности, ведь улучшает естественную выработку гормона адипонектина в организме.

Наряду с другими соединениями редис содержит индол-3-карбинол, улучшающий процесс выведения токсинов печенью.

Овощ также богат минералами кальция и калия. В тандеме эти питательные вещества понижают высокое давление и уменьшают риск осложнений сердечных заболеваний.

К сожалению, купленные овощи в магазине могут быть не слишком полезны из-за нитратов и пестицидов. Мы рассказали, как получить максимум пользы от зелени.

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