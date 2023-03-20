Вітамінні суперфуди весни: три найкорисніші продукти сезону

На вулиці вже відчувається перше тепло, а це сигнал, що настав час підтримати здоров’я та наповнитися вітамінами після зими.

Добре, що весною вже можна насолодитися барвистими, смачними й вітамінними сезонними продуктами. Трьома найкориснішими овочами та їхніми властивостями поділилася дієтологиня та ендокринологиня Наталія Самойленко.

Аспарагус

Спаржа — це вітамінний скарб. Тут багато клітковини, вітамінів А, С і К, а також фолієвої кислоти. Кожен вітамін впливає на наш організм. Так, вітамін А важливий для підтримки здоров’я очей.

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Антиоксиданти

Вітаміни А та Е також слугують хорошими джерелами антиоксидантів. У складі спаржі вони допомагають організму боротися з вільними радикалами, які пошкоджують клітини та сприяють запаленню.

Вітамін К

Вітамін К бере участь у процесі згортання крові, а його дефіцит може призвести до неконтрольованої кровотечі після травми та пошкодження шкірного покриву.

Однак лікарка зазначає: якщо ти приймаєш препарати для розрідження крові, варто ретельно стежити за кількістю цього вітаміну в раціоні.

Щоб переконатися, що продукти з вітаміном К безпечні для тебе, проконсультуйся з лікарем, — наполягає Наталія Самойленко.

Харчові волокна

Харчові волокна, які містить спаржа, допомагають функціювати травній системі. Вони живлять корисні бактерії у товстому кишківнику, які сприяють перетравлюванню їжі та засвоюванню важливих поживних речовин.

Нерозчинна клітковина знижує концентрацію поганого холестерину у крові.

Інші вітаміни

Окрім того, спаржа містить калій, важливий для підтримки нормального стану серцево-судинної системи. Вона багата фолатом, який важливий для утворення еритроцитів.

Фолієва кислота допомагає клітинам правильно ділитися та рости до потрібного розміру. Зокрема, особливе значення вона має на перших місяцях вагітності, — зазначає лікарка.

Вітамін допомагає органам дитини правильно формуватися та запобігає вродженим дефектам мозку та хребта.

Горох

Горох багатий білком, клітковиною та вітаміном С. Також він містить каротиноїди лютеїн і зеаксантин.

Ці поживні речовини допомагають захистити очі від хронічних захворювань: катаракти та вікової дегенерації жовтої плями, а також діють як фільтри від шкідливого синього світла.

Як і спаржа, горох містить антиоксиданти, зокрема вітамін С, вітамін Е, цинк, катехін, епікатехін. Потрапляючи в організм з гороху, вони зменшують запальні процеси в організмі, — розповідає дієтологиня.

Горох також містить багато клітковини, яка допомагає переміщувати їжу через кишківник для легшого травлення.

Клітковина та білок, якого також багато в цьому овочі, допомагають регулювати процес засвоєння крохмалю, сповільнюють розщеплення вуглеводів і допомагають контролювати рівень цукру в крові.

Дослідження показують, що дієта з високим вмістом білка знижує рівень цукру в крові після їжі у людей з діабетом другого типу.

Щодо магнію, калію та інших мінералів, які містить овоч, то вони можуть знизити ризик підвищення кров’яного тиску.

Редис

Редис можна вважати весняним суперфудом. Він є хорошим джерелом природних нітратів, які покращують кровообіг, має низьку калорійність, високий вміст клітковини та вітаміну С.

Останній вітамін діє як антиоксидант, захищаючи клітини від пошкодження. Ще один антиоксидант редису — коензим Q10. Він допомагає запобігати розвитку діабету.

Також редис містить хімічні сполуки глюкозинолат та ізотіоціанат. Вони допомагають регулювати рівень цукру в крові. Щобільше, редис може захистити від інсулінорезистентності, адже покращує природне вироблення гормону адипонектину в організмі.

Поряд з іншими сполуками, редис містить індол-3-карбінол, який покращує процес виведення токсинів печінкою.

Овоч також багатий мінералами кальцію і калію. В тандемі ці поживні речовини знижують високий тиск і зменшують ризик ускладнень серцевих захворювань.

На жаль, куплені овочі в магазині можуть бути не надто корисними через нітрати та пестициди. Ми розповіли, як отримати максимум користі від зелені.

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