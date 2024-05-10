Свадебный сбор: участники группы Tember Blanche разыграли приглашение на свадьбу за донат на ППО

Сейчас все празднования и возможность радоваться существуют только благодаря титанической силе ВСУ. Украинские защитники борются за право нашего народа жить, рождаться, жениться. Поэтому вполне закономерным кажется то, что теперь инфлюенсеры и просто инициативные украинцы пытаются устраивать интерактив, полученные средства с которого направляют на ВСУ.

Так, участники группы Tember Blanche устроили свадебный сбор: они разыграли три приглашения на собственную свадьбу среди тех, кто задонатил средства на сбор для ПВО.

Подробнее о свадебном сборе, а также о самом торжественном событии и эмоциях новой украинской семьи, рассказываем далее.

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Участники Tember Blanche разыграли приглашение на собственную свадьбу

26 апреля в своем Instagram Александра Ганапольская сообщила о предстоящей свадьбе с другим участником группы Tember Blanche Владиславом Лагодой.

Для того чтобы закрыть активный сбор для усиления ППО, молодожены придумали разыграть три приглашения на их свадьбу среди подписчиков, одно из которых могло быть для двух человек. Два приглашения можно было выиграть за донат от 200 грн, а одно парное — за самый большой донат.

Вскоре в сети появились первые кадры со свадьбы музыкантов. Как отметила сама Александра, деньги они собрали, еще и свадьбу отгуляли.

По итогам “Свадебного сбора” молодые звезды подарили фанатам три приглашения, чтобы они разделили с ними особый момент.

Свадьба была камерной, а само празднование прошло под открытым небом, на площадке, украшенной коврами и фонариками. Ведущим этого праздника был Александр Колмен и Павел Гоц — солист группы NAZVA. Именно Павел провозгласил Александру и Влада мужем и женой.

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