Стануть родителями! Джастин и Хейли Биберы объявили об ожидании первенца

Известный певец Джастин Бибер объявил, что он и его жена Хейли ждут первенца. Исполнитель поделился фотографиями с беременной женой в социальной сети Instagram.

Подробности счастливого известия рассказываем далее в материале.

Джастин Бибер и его жена Хейли Болдвин-Бибер станут родителями

О том, что звездная пара ожидает ребенка, певец сообщил 9 мая из-за своего Instagram.

Сейчас также смотрят

На фото Хейли Бибер позировала в белом кружевном платье, а на одном из фото видно, что пара, вероятнее всего, возобновила свои свадебные обеты.

Джастин Бибер — канадский артист, обладатель премии Грэмми за лучшую танцевальную запись. Начал свою карьеру в подростковом возрасте, когда его видео на YouTube с перепевами известных хитов стали вирусными и на парня обратили внимание музыкальные продюсеры.

Начало успешной карьеры ознаменовал выход первого альбома My World, а впоследствии вышел один из главных хитов певца — песня Baby, ставшая коммерчески успешной.

Хейли Бибер (ранее Болдвин) — американская модель, дочь актера Стивена Болдвина. Снималась для ряда модных изданий, в частности для Vogue, L’Officiel и других.

В настоящее время основала и активно работает над собственным косметическим брендом Rhode.

В 2018 году стало известно об отношениях Джастина и американской модели Хейли Болдвин. Короткое время они встречались с декабря 2015 по январь 2016, однако тогда расстались и возобновили отношения два года спустя.

О тайной женитьбе певца и Хейли стало известно в октябре 2018 года. 15 ноября Джастин Бибер подтвердил факт женитьбы, опубликовав в социальных сетях фото с Хейли. С тех пор она сменила фамилию на Бибер.

В 2020 году Джастин Бибер рассказал, что он и Хейли хотят иметь детей, но в то время она стремилась достичь определенных целей в карьере, поэтому, по его словам, он решил уважать ее выбор и отсрочить планирование детей.

А кто из украинских звезд стал родителями за время войны мы рассказывали в нашем материале.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.