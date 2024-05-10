Весільний збір: учасники гурту Tember Blanche розіграли запрошення на весілля за донат на ППО

Нині усі святкування та можливість радіти існують лише завдяки титанічній силі ЗСУ. Українські захисники виборюють право нашого народу жити, народжуватися, одружуватися. Тож цілком закономірним здається те, що тепер інфлюенсери та просто ініціативні українці намагаються влаштовувати інтерактив, отримані кошти з якого направляють на ЗСУ.

Так, учасники гурту Tember Blanche влаштували весільний збір: вони розіграли три запрошення на власне весілля серед тих, хто задонатив кошти на збір для ППО.

Детальніше про весільний збір, а також про саму урочисту події та емоції нової української сімʼї, розповідаємо далі.

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Учасники Tember Blanche розіграли запрошення на власне весілля

26 квітня у своєму Instagram Олександра Ганапольська повідомила про майбутнє одруження з іншим учасником гурту Tember Blanche Владиславом Лагодою.

Для того, щоб закрити активний збір для підсилення ППО, молодята вигадали розіграти три запрошення на їхнє весілля серед підписників, одне з яких могло бути для двох людей. Два запрошення можна було виграти за донат від 200 грн, а одне парне — за найбільший донат.

Незабаром у мережі зʼявилися перші кадри з весілля музикантів. Як зазначила сама Олександра, гроші вони зібрали, ще й весілля відгуляли.

За підсумками “Весільного збору” молоді зірки подарували фанатам три запрошення, аби вони розділили з ними особливу мить.

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Весілля було камерним, а саме святкування пройшло просто неба, на майданчику, прикрашеному килимами та ліхтариками. Ведучим цього свята був Олександр Колмен та Павло Гоц — соліст гурту NAZVA. Саме Павло проголосив Олександру та Влада чоловіком і дружиною.

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