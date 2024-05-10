Стануть батьками! Джастін та Гейлі Бібери оголосили про очікування первістка

Відомий співак Джастін Бібер оголосив, що він та його дружина Гейлі чекають на первістка. Виконавець поділився світлинами з вагітною дружиною в соціальній мережі Instagram.

Подробиці щасливої звістки розповідаємо далі в матеріалі.

Джастін Бібер та його дружина Гейлі Болдвін-Бібер стануть батьками

Про те, що зіркова пара очікує дитину співак повідомив 9 травня через свій Instagram.

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На фото Гейлі Бібер позувала у білій мереживній сукні, а на одному з фото видно, що пара, найімовірніше, відновила свої весільні обітниці.

Джастін Бібер — канадський артист, володар премії Греммі за найкращий танцювальний запис. Розпочав свою кар’єру у підлітковому віці, коли його відео на YouTube з переспівами відомих хітів стали вірусними й на хлопця звернули увагу музичні продюсери.

Початок успішної кар’єри ознаменував вихід першого альбому My World, а згодом вийшов один із головних хітів співака — пісня Baby, що стала комерційно успішною.

Гейлі Бібер (раніше Болдвін) — американська модель, донька актора Стівена Болдвіна. Знімалася для низки модних видань, зокрема для Vogue, L’Officiel та інших.

Наразі заснувала та активно працює над власним косметичним брендом Rhode.

У 2018 році стало відомо про стосунки Джастіна та американської моделі Гейлі Болдвін. Короткий час вони зустрічалися з грудня 2015 до січня 2016, однак тоді розсталися і поновили стосунки два роки потому.

Про таємне одруження співака і Гейлі стало відомо в жовтні 2018 року. 15 листопада Джастін Бібер підтвердив факт одруження, опублікувавши в соціальних мережах фото з Гейлі. Відтоді вона змінила прізвище на Бібер.

У 2020 році Джастін Бібер розповів, що він та Гейлі хочуть мати дітей, але на той час вона прагнула досягти певних цілей у кар’єрі, тож, за його словами, він вирішив поважати її вибір та відтермінувати планування дітей.

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