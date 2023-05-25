Уход за пионами на клумбе: как правильно высаживать, удобрять и поливать цветы

Почти у каждого любителя цветов можно увидеть на клумбе красивые и яркие пионы. В период их цветения радуется глаз, а воздух наполняется волшебным ароматом.

Но за этими растениями, как и за другими цветами, необходимо правильно ухаживать. Как это делать — читай в материале.

Уход за пионами: главные правила

Посадка. Осуществляют осенью: в конце августа или в начале сентября. Освещение. Цветам нужен яркий солнечный свет в первой половине дня, затем яркий рассеянный свет или легкая полутень. Почва. Суглинок слабокислой реакции. Полив. Осуществлять нужно не часто, но обильно (например, по 2-3 ведра воды на каждый взрослый куст). Подкормка. Первую проводят сразу же после зимы, а со второй недели мая пионы каждый месяц обрабатывают по листьям раствором минерального или органического удобрения. Размножение. Делают корневыми черенками и семенами. Вредители: жуки-бронзовки, дерновые муравьи, галловые нематоды.

Пионы: выращивание и как правильно сажать

Место выбирай солнечное, но защищенное от сквозняков. Посадочная яма должна быть не менее 40 на 40 см. Яму на 2/3 заполни плодородным слоем (смесь садовой земли, компоста объемом не менее 15 л, 200 г суперфосфата, 60 г калийного удобрения). Участок засыпь грунтом без химических удобрений. После этого полей его и размести будущий куст цветов так, чтобы верхние почки после заполнения ямы были углублены не более чем на 5 см. Далее засыпь ее смесью земли с компостом и полей. Ветвь немного пошевели, чтобы земля легла поплотнее. После этого утрамбируй землю и поливай растение в течение всего вегетационного периода.

Уход за пионами для пышного цветения

Посадить пионы — не самое главное. За ними нужно правильно ухаживать:

Регулярно и обильно поливать. В первые несколько лет проводить две подкормки (весной нужно обрабатывать цветы раствором мочевины (20 г на 10 л воды). Вторую — раствором навозной жижи в конце июня). В конце сентября всю надземную часть пионов нужно обрезать, а корни мульчировать опавшими листьями или еловым лапником слоем 20 см. После семи лет растения уже укрывать не нужно, ведь их корни не боятся сильных морозов и легко переносят зиму.

А если у тебя дома стоят пионы и ты боишься, что они быстро увянут, читай, как ухаживать за пионами в вазе.

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