Уход за пионами на клумбе: как правильно высаживать, удобрять и поливать цветы

Почти у каждого любителя цветов можно увидеть на клумбе красивые и яркие пионы. В период их цветения радуется глаз, а воздух наполняется волшебным ароматом.
Но за этими растениями, как и за другими цветами, необходимо правильно ухаживать. Как это делать — читай в материале.
Посадить пионы — не самое главное. За ними нужно правильно ухаживать:
А если у тебя дома стоят пионы и ты боишься, что они быстро увянут, читай, как ухаживать за пионами в вазе.
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