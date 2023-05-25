Догляд за півоніями на клумбі: як правильно висаджувати, удобрювати та поливати квіти

Майже у кожного любителя квітів на клумбі можна побачити красиві, яскраві півонії. У період їхнього цвітіння радіє око, а повітря наповнюється чарівним ароматом.

Але за цими рослинами, як і за іншими квітами, необхідно правильно доглядати. Як це робити — читай у матеріалі.

Догляд за півоніями: головні правила

Висадження. Здійснюють його восени: наприкінці серпня чи на початку вересня. Світло. Квітам потрібне яскраве сонячне світло у першій половині дня, потім яскраве розсіяне світло або легка півтінь. Ґрунт. Суглинок слабокислої реакції. Поливання. Здійснювати потрібно не часто, але рясно (наприклад, по 2-3 відра води на кожен дорослий кущ). Підживлення. Перше проводять відразу ж після зими, а з другого тижня травня півонії щомісяця обробляють по листю розчином мінерального або органічного добрива. Розмноження. Проводять кореневими живцями та насінням. Шкідники: дернові мурахи, галові нематоди.

Півонії: вирощування і як правильно садити

Місце обирай сонячне, але захищене від протягів. Посадкова яма має бути не менше ніж 40 на 40 см. Яму на 2/3 заповни родючим шаром (суміш садової землі, компосту об’ємом не менше 15 л, 200 г суперфосфату, 60 г калійного добрива). Ділянку засип ґрунтом без хімічних добрив. Після цього полий її та розмістити майбутній кущ квітів так, щоб верхні бруньки після заповнення ями були заглиблені не більше ніж на 5 см. Далі засип її сумішшю землі з компостом та полий. Гілку трохи поворуши, щоб земля лягла щільніше. Після цього утрамбуй землю і поливай рослину протягом всього вегетаційного періоду.

Догляд за півоніями для пишного цвітіння

Посадити півонії — не найголовніше. За ними потрібно правильно доглядати:

Регулярно та рясно поливати. У перші кілька років проводити два підживлення (навесні потрібно обробляти квіти розчином сечовини (20 г на 10 л води). Друге — розчином гноївки наприкінці червня). Наприкінці вересня всю надземну частину півонії потрібно обрізати, а коріння мульчувати опалим листям або ялиновим лапником шаром 20 см. Після семи років рослини вже вкривати не потрібно, адже їхнє коріння не боїться сильних морозів і легко переносить зиму.

А якщо ти маєш півонії вдома і боїшся, що вони швидко зів’януть, читай, як доглядати за півоніями у вазі.

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