Догляд за півоніями на клумбі: як правильно висаджувати, удобрювати та поливати квіти

Майже у кожного любителя квітів на клумбі можна побачити красиві, яскраві півонії. У період їхнього цвітіння радіє око, а повітря наповнюється чарівним ароматом.
Але за цими рослинами, як і за іншими квітами, необхідно правильно доглядати. Як це робити — читай у матеріалі.
Посадити півонії — не найголовніше. За ними потрібно правильно доглядати:
А якщо ти маєш півонії вдома і боїшся, що вони швидко зів’януть, читай, як доглядати за півоніями у вазі.
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