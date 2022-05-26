Владимир Зеленский и Санна Марин. О чем говорил президент с премьер-министром Финляндии

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 26 мая 2022, 18:30
Санна Марин и Владимир Зеленский
Фото: Сайт президента Украины

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