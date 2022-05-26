Владимир Зеленский и Санна Марин. О чем говорил президент с премьер-министром Финляндии

В Украину прибыла премьер-министр Финляндии Санна Марин. С ней встретился президент Украины Владимир Зеленский, который отметил важность визитов иностранных чиновников в нашу страну.

Это очень важные непосредственные сигналы поддержки, прежде всего украинского народа, наших людей, которые видят, что они не наедине со сложными сегодняшними вызовами.

Говорили о необходимости следующего, шестого пакета санкций от ЕС против России. Также Владимир Зеленский выразил благодарность властям и народу Финляндии за поддержку, которую они оказывают украинцам.

Для нас военная помощь Финляндии очень ценна. Оружие, санкционная политика и единство наших партнеров по вопросу вступления Украины в ЕС — это то, что может обеспечить прочность в обороне нашей земли. Спасибо премьер-министру Финляндии Санни Марин за визит и преданную поддержку! — написал у себя в Telegram президент.

Также известно, что Санна Марин посетила Бучу и Ирпень. Сама политик заявила, что её страна и народ прекрасно понимают украинцев, учитывая свой исторический опыт.

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— Было очень тяжело смотреть на то, что Россия сделала с этими городами. Очень многие погибли.

Но одновременно вызывает восхищение героический дух украинского народа, который бьется за свою свободу и всю Европу.

Кроме того, на встрече Владимир Зеленский пригласил Финляндию взять под свой патронат украинский регион или город для послевоенного восстановления. Такую инициативу Зеленский выразил на экономическом форуме в Давосе. Детальнее о заявлениях президента на всемирном форуме читай в материале.