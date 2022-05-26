Владимир Зеленский и Санна Марин. О чем говорил президент с премьер-министром Финляндии

В Украину прибыла премьер-министр Финляндии Санна Марин. С ней встретился президент Украины Владимир Зеленский, который отметил важность визитов иностранных чиновников в нашу страну.
Это очень важные непосредственные сигналы поддержки, прежде всего украинского народа, наших людей, которые видят, что они не наедине со сложными сегодняшними вызовами.
Это очень важные непосредственные сигналы поддержки, прежде всего украинского народа, наших людей, которые видят, что они не наедине со сложными сегодняшними вызовами.
Говорили о необходимости следующего, шестого пакета санкций от ЕС против России. Также Владимир Зеленский выразил благодарность властям и народу Финляндии за поддержку, которую они оказывают украинцам.
Сайт Президента Украины
Для нас военная помощь Финляндии очень ценна. Оружие, санкционная политика и единство наших партнеров по вопросу вступления Украины в ЕС — это то, что может обеспечить прочность в обороне нашей земли. Спасибо премьер-министру Финляндии Санни Марин за визит и преданную поддержку! — написал у себя в Telegram президент.
Для нас военная помощь Финляндии очень ценна. Оружие, санкционная политика и единство наших партнеров по вопросу вступления Украины в ЕС — это то, что может обеспечить прочность в обороне нашей земли. Спасибо премьер-министру Финляндии Санни Марин за визит и преданную поддержку! — написал у себя в Telegram президент.
Также известно, что Санна Марин посетила Бучу и Ирпень. Сама политик заявила, что её страна и народ прекрасно понимают украинцев, учитывая свой исторический опыт.
— Было очень тяжело смотреть на то, что Россия сделала с этими городами. Очень многие погибли.
Но одновременно вызывает восхищение героический дух украинского народа, который бьется за свою свободу и всю Европу.
Но одновременно вызывает восхищение героический дух украинского народа, который бьется за свою свободу и всю Европу.
Кроме того, на встрече Владимир Зеленский пригласил Финляндию взять под свой патронат украинский регион или город для послевоенного восстановления. Такую инициативу Зеленский выразил на экономическом форуме в Давосе. Детальнее о заявлениях президента на всемирном форуме читай в материале.