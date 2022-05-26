Володимир Зеленський та Санна Марін. Про що говорив президент з прем’єр-міністеркою Фінляндії

Вікторія Мельник, практикантка сайту 26 Травня 2022, 18:30
Санна Марін та Володимир Зеленський
Фото: Сайт президента України

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