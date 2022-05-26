Володимир Зеленський та Санна Марін. Про що говорив президент з прем’єр-міністеркою Фінляндії

До України прибула прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін. З нею зустрівся президент України Володимир Зеленський, який відзначив важливість візитів іноземних високопосадовців до нашої країни.

Це дуже важливі безпосередні сигнали підтримки, насамперед українського народу, наших людей, які бачать, що вони не наодинці зі складними викликами сьогодення.

Розмовляли про необхідність наступного, шостого пакета санкцій від ЄС проти Росії. Також Володимир Зеленський висловив вдячність владі та народові Фінляндії за підтримку, яку вони надають українцям.

Для нас військова допомога Фінляндії є дуже цінною. Зброя, санкційна політика та єдність наших партнерів у питанні вступу України в ЄС — це те, що може забезпечити міцність в обороні нашої землі. Дякую прем’єр-міністерці Фінляндії Санні Марін за візит і віддану підтримку! — написав у себе в Telegram президент.

Також відомо, що Санна Марін відвідала Бучу та Ірпінь. Сама політикиня заявила, що її країна та народ чудово розуміють українців, зважаючи на свій історичний досвід.

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— Було вкрай важко дивитися на все те, що Росія зробила з цими містами. Дуже багато людей загинуло.

Та водночас викликає захоплення героїчний дух українського народу, який б’ється за свою свободу та за всю Європу.

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Окрім цього, на зустрічі Володимир Зеленський запросив Фінляндію взяти під свій патронат український регіон, місто чи галузь для післявоєнного відновлення. Таку ініціативу Зеленський висловив на економічному форумі в Давосі. Детальніше про заяви президента на всесвітньому форумі читай у матеріалі.