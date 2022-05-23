Україна

Цінності повинні мати значення: виступ Володимира Зеленського на Всесвітньому економічному форумі в Давосі

Даніела Долотова, редакторка сайту 23 Травня 2022, 18:35
Виступ Володимира Зеленського на Всесвітньому економічному форумі в Давосі

Більше відео
Російського військового Шишімарина засудили до довічного
Перший судовий вирок є! Російського окупанта засудили до довічного ув’язнення за вбивство мирного жителя
0:03:24
Дерусифікація Одеси
Дерусифікація Одеси: чому в місті не прибирають пам’ятники ворожим діячам та не перейменовують вулиці
0:05:24
Гостомелю нададуть статус міста
Гостомелю нададуть статус міста: чому це важливо для селища та як воно відновлюється після окупації
0:13:07
Медведчук розкрив схему закупівлі вугілля В ОРДЛО
Нарешті заговорив! Віктор Медведчук розкрив деталі схеми з закупівлі вугілля в ОРДЛО та вразив подробицями
Дивитись більше

Останні відео
Російського військового Шишімарина засудили до довічного

Перший судовий вирок є! Російського окупанта засудили до довічного ув’язнення за вбивство мирного жителя
Виступ Володимира Зеленського на Всесвітньому економічному форумі в Давосі
Цінності повинні мати значення: виступ Володимира Зеленського на Всесвітньому економічному форумі в Давосі
0:06:37
Як судитимуть Путіна?
Спеціальний трибунал для головного злочинця РФ: де і як судитимуть Путіна?
0:03:14
Курси тактичної підготовки в Києві
Навчитися тримати зброю та накладати турнікет! У Києві провели Military Academy для цивільних
0:03:01
Благодійний концерт Друга Ріка
Легендарні хіти Другої Ріки у підземці: у Дніпрі розпочали серію благодійних концертів
0:03:24
Дерусифікація Одеси
Дерусифікація Одеси: чому в місті не прибирають пам’ятники ворожим діячам та не перейменовують вулиці
0:05:24
Гостомелю нададуть статус міста
Гостомелю нададуть статус міста: чому це важливо для селища та як воно відновлюється після окупації
0:13:07
Медведчук розкрив схему закупівлі вугілля В ОРДЛО
Нарешті заговорив! Віктор Медведчук розкрив деталі схеми з закупівлі вугілля в ОРДЛО та вразив подробицями
0:04:10
Курс долара
Різкий стрибок долара та банкоматний туризм: що відбувається на валютному ринку України
0:03:25
В Україні зріс попит на електрокари
В Україні ажіотажний попит на електрокари. Чи насправді вигідно мати таке авто
Більше відео
Російського військового Шишімарина засудили до довічного
Читати далі
Перший судовий вирок є! Російського окупанта засудили до довічного ув’язнення за вбивство мирного жителя
Як судитимуть Путіна?
Читати далі
Спеціальний трибунал для головного злочинця РФ: де і як судитимуть Путіна?

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь