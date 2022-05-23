Цінності повинні мати значення: виступ Володимира Зеленського на Всесвітньому економічному форумі в Давосі

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 23 травня, виступив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

— Вдячний за цю можливість узяти участь у дискусії на форумі. Загальна тематика Давосу цьогоріч — Історія у поворотний момент — урядові політики та бізнес-стратегії.

Саме цього року слова “поворотний момент” не є просто риторичною фігурою.

Зараз вирішується, чи пануватиме у світі груба сила, — наголосив президент.



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Читати на тему Україна та Польща пишуть новий том спільної історії — основні тези зі звернення Зеленського у Верховній Раді Читай основні тези з виступу президента України Володимира Зеленського у Верховній Раді 22 травня.

Головні тези виступу Володимира Зеленського на Всесвітньому економічному форумі у Давосі:

Груба сила не шукає нічого, крім підкорення тих, кого хоче підкорити. Вона не дискутує, а вбиває одразу.

Погляньте на будівлю колишнього російського дому в Давосі. Він перетворений на Дім російських воєнних злочинів. І це — приклад їхньої трансформації.

Замість успішних мирних міст — чорні руїни. Замість нормальної торгівлі — заміноване море та заблоковані порти в Україні. Замість туризму — закрите небо і тисячі російських бомб та крилатих ракет. Ось, як буде виглядати світ, якщо цей поворотний момент людство прогавить.

Недопущення війни було б гарантоване, якби дії світу були превентивними, а не реагуванням.

Не чекайте фатальних пострілів. Не чекайте застосування Росією спеціальної зброї — хімічної, біологічної й, не дай Боже, ядерної.

Захищайте одразу по максимуму свободу й нормальний, корисний для всіх мирний порядок у світі! Ось якими мають бути санкції. Максимальними.

Необхідне ембарго на російську нафту. Повне блокування всіх банків без винятку. Усіх. Повна відмова від російського ІТ-сектору. Повне припинення торгівлі з агресором.

Цінності повинні мати значення.

Ми пропонуємо світу створити такий прецедент відновлення країни після війни, який продемонструє всім, хто мріє знищити життя сусіда, що війна не дає бажаного результату.

Ми пропонуємо створити організацію відповідальних і демократичних держав — експортерів продовольства, які можуть діяти з повагою до прав людини та глобальних правил торгівлі.

Якими б не були поворотні моменти в історії, у людства має бути страховка від голоду. І Україна готова надати майданчик для діяльності такої нової організації, безумовно, потрібної.

Нам потрібно створити глобальну структуру, яка зможе протягом 24 годин дати достатню підтримку будь-якій країні, що зазнала воєнного нападу, стихійного лиха чи пандемії.

Має бути те, що забезпечує прецедент абсолютно вчасної допомоги. Кожному, хто її потребує. Щоб зберегти мир, щоб зберегти життя, щоб зберегти соціальну стабільність.

Повне відео виступу Зеленського на Всесвітньому економічному форумі у Давосі

Нагадаємо, раніше ми публікували велике інтерв’ю Володимира та Олени Зеленських. Читай, як змінили подружжя та життя країни три роки президентства і війна.