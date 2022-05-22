Україна та Польща пишуть новий том спільної історії — основні тези зі звернення Зеленського у Верховній Раді

Сьогодні, 22 травня, президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда виступили у Верховній Раді. Раніше ми публікували виступ Анджея Дуди у Верховній Раді.
Я вірю, що незабаром українці й поляки зберуться за одним великим столом, щоб розділити між собою найважливіші почуття — почуття миру. Розділити смак перемоги.
Я вірю, що незабаром українці й поляки зберуться за одним великим столом, щоб розділити між собою найважливіші почуття — почуття миру. Розділити смак перемоги.
Перемоги України. Спільної перемоги. І виголосити тост за вашу й нашу свободу. Без вільної України не може бути вільної Польщі, — завершив свій виступ президент України.
Дивись повний виступ Володимира Зеленського та Анджея Дуди у Верховній Раді.
Сьогодні, 22 травня, загальну мобілізацію в Україні продовжили ще на 90 днів — до 23 серпня. Читай, що це означає та які існують хвилі мобілізації.