Україна та Польща пишуть новий том спільної історії — основні тези зі звернення Зеленського у Верховній Раді

Сьогодні, 22 травня, президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда виступили у Верховній Раді. Раніше ми публікували виступ Анджея Дуди у Верховній Раді.

Основні тези зі звернення Зеленського

24 лютого Росія зруйнувала своєрідне “сховище” минулих суперечностей між Україною та Польщею. Їх більше немає. Тепер наші країни розпочали писати новий том спільної історії, де немає місця ворожнечі.

Україна захищає не тільки себе, а й усю Європу. Поляки це знають, цінують, поважають і допомагають Україні — не із ввічливості, а як брати й союзники.

Абсолютна більшість поляків підтримує ембарго на енергоресурси з Росії.

Україна та Польща дійшли згоди найближчим часом підписати двосторонню угоду щодо спільного прикордонно-митного контролю, а згодом і єдиного вже умовного кордону, коли Україна буде членом Європейського Союзу.

Читати на тему Три головні обіцянки. Президентка Європарламенту Роберта Мецола прибула до Києва Президентка Європарламенту Роберта Мецола виступила у Верховній Раді та дала три головні обіцянки.

Анджей Дуда разом з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою готові здійснити візити до європейських столиць з метою лобіювання питання членства України у Європейському Союзі.

готові здійснити візити до європейських столиць з метою лобіювання питання членства України у Європейському Союзі. Польський Сейм нещодавно ухвалив закон, за яким українці, котрі вимушено тимчасово переїхали до Польщі через агресію РФ, отримають майже такі самі права й можливості, як і громадяни Польщі: легальне проживання, працевлаштування, навчання, медичну опіку, соціальні гарантії.

Найближчим часом подадуть до Верховної Ради аналогічний законопроект щодо особливого статусу громадян Польщі в Україні.

Зеленський підписав указ, який відзначає особливу роль польського міста Жешув. Запроваджено спеціальне почесне звання Місто-рятівник для міст-партнерів України.

Я вірю, що незабаром українці й поляки зберуться за одним великим столом, щоб розділити між собою найважливіші почуття — почуття миру. Розділити смак перемоги.

Перемоги України. Спільної перемоги. І виголосити тост за вашу й нашу свободу. Без вільної України не може бути вільної Польщі, — завершив свій виступ президент України.

Дивись повний виступ Володимира Зеленського та Анджея Дуди у Верховній Раді.

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Сьогодні, 22 травня, загальну мобілізацію в Україні продовжили ще на 90 днів — до 23 серпня. Читай, що це означає та які існують хвилі мобілізації.