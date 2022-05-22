Украина

Украина и Польша пишут новый том общей истории — основные тезисы обращения Зеленского в Верховной Раде

Елена Яковлева, редактор сайта 22 мая 2022, 18:07
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