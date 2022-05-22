Украина и Польша пишут новый том общей истории — основные тезисы обращения Зеленского в Верховной Раде

Сегодня, 22 мая, президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда выступили в Верховной Раде. Ранее мы публиковали выступление Анджея Дуды в Верховной Раде.
Я верю, что вскоре украинцы и поляки соберутся за одним большим столом, чтобы разделить важнейшие чувства — чувство мира. Разделить вкус победы.
Я верю, что вскоре украинцы и поляки соберутся за одним большим столом, чтобы разделить важнейшие чувства — чувство мира. Разделить вкус победы.
Победы Украины. Совместной победы. И произнести тост за вашу и нашу свободу. Без свободной Украины не может быть свободной Польши, — завершил свое выступление президент Украины.
Смотри полное выступление Владимира Зеленского и Анджея Дуды в Верховной Раде.
Сегодня, 22 мая, всеобщую мобилизацию в Украине продлили еще на 90 дней — до 23 августа. Читай, что это значит и какие существуют волны мобилизации.