После Бучи и Бородянки — с Россией никаких дел! Мощное выступление Анджея Дуды в Верховной Раде

22 мая в Украину прибыл президент братской Польши Анджей Дуда. Он выступил в Верховной Раде Украины как первый глава другого государства с начала полномасштабной войны в Украине.

Народные депутаты встречали его стоя и с аплодисментами. На выступлении присутствовал также президент Украины Владимир Зеленский и представители правительства.

Свою речь польский президент начал словами из украинского гимна, отметив во второй строке единство, братство, настоящее сотрудничество двух народов — польского и украинского.

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Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття-українці, усміхнеться доля!

Также Анджей Дуда отметил, что приехал в Киев — столицу свободного, демократического государства, которая уже 88 дней противостоит российской варварской агрессии. И отметил: не успокоится, пока Украина не станет полноправным членом ЕС.

Польша никогда не оставит Украину в одиночестве

Именно с таким призывом обратился Дуда к правительству нашей страны. Так мы можем описать все выступление президента Польши в украинской столице. Именно на этом будет строиться история двух государств в дальнейшем.

Никто не может нарушить наше единство. Ни враждебные политики, ни иностранные агенты, ни жюри на Евровидении.

С юмором, но без шуток: Анджей Дуда, как представитель сестринского государства, помогает Украине в трудные времена самоотверженно и рьяно.

Речь Дуды вызывала бурю оваций чуть ли не после каждого сказанного предложения. А когда речь зашла о зверствах российских оккупантов, президент Польши твердо заявил: никакого прощения. Ни от кого.

После Бучи, Бородянки, Гостомеля — с Россией не может быть никаких дел, господа президенты и премьеры!

Браво, украинцы!

Анджей Дуда также выразил свое восхищение украинскими воинами, нашей силой духа и мужеством, которые так ярко проявились в боях против России.

— Польша предоставила Украине оружие, амуницию, поддержку. И украинцы мужественно встали на защиту своих границ. Браво!

Из-за вас теперь никому не страшны российские угрозы. Это правда!

Также особое внимание Дуда уделил Мариуполю — героическая оборона города навсегда войдет в историю.

Вы не беженцы. Вы — наши гости

За период войны в Польшу вынуждены были выехать более 3 миллионов украинцев. Часть из них уже вернулась. Однако президент Польши Анджей Дуда заявил: украинцы не станут обузой для Польши. Потому что мы в Республике — гости.

Вы — украинцы. Вы — не беженцы. Вы — наши гости. Мы сделаем все, чтобы Украина стала членом Европейского Союза.

Кстати, президент Украины Владимир Зеленский внесет в парламент законопроект об особом правовом статусе граждан Польши в Украине. В ближайшее время законопроект будет внесен на рассмотрение парламента.

Процитировал политик и известное произведение Ивана Франка “Вечный революционер”, сравнив украинскую идентичность со строками: Дух, що тіло рве до бою, Рве за поступ, щастя й волю. А из всех благодарностей, которые Анджей Дуда выразил украинскому народу, одной из самых знаменательных стала благодарность за наш вклад во всемирную историю.

Благодарю вас за то, что очищаете Европу от российского империализма. Это показывает истину — вы народ сильнейших, козацкого рода.

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Европейская семья

Как уже упоминалось, Анджей Дуда отметил украинскую принадлежность к европейской семье.

Я не успокоюсь, пока Украина не станет полноправным членом ЕС, ведь Украина — это лицо Европы! Защитник большой европейской семьи! Никакие зверства не заставят украинцев опуститься на колени.

Украина тоже гордится своими защитниками и защитницами. Узнай больше о героической помощи и подкреплении бойцов из Азовстали в нашем материале.