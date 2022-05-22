Мир

После Бучи и Бородянки — с Россией никаких дел! Мощное выступление Анджея Дуды в Верховной Раде

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 22 мая 2022, 16:00

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После Бучи и Бородянки — с Россией никаких дел! Мощное выступление Анджея Дуды в Верховной Раде
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